Gefallen, aber nicht vergessen! - Film und Gedenkveranstaltung für Anarchist*innen, die in der Ukraine getötet wurden in Dresden

Da der Krieg in der Ukraine in sein drittes Jahr geht, möchten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um der anarchistischen und antiautoritären Aktivistinnen und Kämpferinnen zu gedenken, die ihr Leben für die Freiheit und die Befreiung der in der Region lebenden Bevölkerung gaben.

Wir werden an dem Abend über unseren Gefährtinnen und Freundinnen sprechen. Dmitri Petrow, ein Anarchist aus Moskau, musste Russland verlassen, um Gewalt und Verfolgung durch den russischen Staat zu entgehen. In der Ukraine kämpfte er gemeinsam mit anderen Gefährt*innen gegen die Ausbreitung dieser Gewalt in den Rest der Welt.

Während Finbar und Cooper in den Orten wo sie herkommen eine Community haben, die an sie denkt und erinnert, gibt es das in Russland kaum noch. Deshalb möchten wir eine Erinnerungstafel für Dmitri einweihen, die eines Tages wenn das autoritäre und faschistische Regime in Russland gestürzt ist dorthin gehen wird wo Dmitri seinen politischen Kampf begann.

Bringt gerne Blumen und Kerzen zu der Veranstaltung mit.

17:00 – Input zu den gefallen Gefährt*innen

17:15 – Dokumentarfilm (1h)

18:30 – Gedenkmoment und Einweihung der Tafel

Am gleichen Abend findet im AZ ab 19 Uhr die Queer Bar – Unholy Club statt.

Diese Veranstaltung bietet queeren Menschen neben einem gemeinsamen sozialen events einen sicheren Ort. Bitte seid respektvoll und nett zueinander.

---

Fallen, but not forgotten! – Film and memorial event for anarchists killed in Ukraine

One year ago, on April 19, the Russian state killed three anarchists who were fighting against the invading forces in Ukraine. Finbar Cafferkey, Cooper Andrews and Dmitry Petrov died defending Bakhmut from the so-called Russian world. They were not the first anarchists to die fighting the Russian Empire. Unfortunately, they will not be the last.

As the war in Ukraine enters its third year, we would like to take a moment to remember the anarchist and anti-authoritarian activists and fighters who gave their lives for the freedom and liberation of the people living in the region.

We will talk about our comrades and friends that evening. Dmitry Petrov, an anarchist from Moscow, had to leave Russia to escape violence and persecution by the Russian state. In Ukraine, he and other companions fought against the spread of this violence to the rest of the world.

While Finbar and Cooper have a community that remembers them in the places where they came from, this has no space in Russia. Therefore, we would like to dedicate a memorial plaque for Dmitry, which will one day, when the authoritarian and fascist regime in Russia is overthrown, go to the place where Dmitry started his political struggle.

Please bring flowers and candles to the event.

17:00 – Input on the fallen comrades

17:15 – Documentary film (1h)

18:30 – Memorial moment and inauguration of the plaque

On the same evening, the Queer Bar – Unholy Club will take place in the AZ from 7pm.

This event offers queer people a safe place to meet and socialize. Please be respectful and nice to each other.