[MA] ZUSAMMEN GEGEN DEN RECHTSRUCK – KUNDGEBUNG AM 23.07.

Morgen findet in Mannheim die erste Gemeinderatssitzung mit der neuen Sitzverteilung nach der Kommunalwahl im Mai statt. Während die NPD mit dieser Wahl ihren Sitz erfreulicherweise verloren hat, sitzt die AfD leider wieder mit 4 Abgeordneten im Mannheimer Gemeinderat. Auch wenn das sicherlich nicht der Wahlerfolg ist, den sich die rechtspopulistische Partei hier vor Ort erhofft hat, können wir nicht widerspruchslos hinnehmen, dass rechte HetzerInnen somit weiterhin direkten Einfluss auf die Stadtpolitik in Mannheim nehmen können.

Deshalb haben wir heute Abend unsere Wut gegen die rassistische Partei mit einem großen Transparent, Pyrotechnik und Parolen am Collini-Steg an der Neckarwiese zum Ausdruck gebracht. Die Passanten in der Nähe wurden mit Flyern über den Hintergrund der Aktion informiert. Wir rufen außerdem mit dieser Aktion dazu auf, sich morgen an der Kundgebung gegen den Einzug der AfD in den Gemeinderat in Mannheim zu beteiligen. Diese Kundgebung wird morgen von den GenossInnen vom Offenen Antifaschistischen Treffen Mannheims um 19 Uhr vor dem Stadthaus N1 (Paradeplatz) ausgerichtet. Auch wir wollen mit unserer symbolischen Aktion unseren Teil zum antifaschistischen Kampf in Mannheim beitragen, aber auch vor Allem daran erinnern, dass dieser Kampf nicht nur zu bestimmten Terminen, sondern an 365 Tagen im Jahr stattfindet.

AfD RAUS AUS DEM GEMEINDERAT! ALLE ZUSAMMEN GEGEN DEN RECHTSRUCK!