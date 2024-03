Bremen: Spontandemonstration am Tag der politischen Gefangenen

Freiheit für alle politischen Gefangenen!

Der 18. März ist der internationale Tag der politischen Gefangenen. Wir demonstrieren heute für die Freilassung aller politischen Gefangenen und wollen insbesondere auf zwei Fälle aufmerksam machen:

Die verfolgten Antifaschist*innen im Budapest-Verfahren

Maja sitzt seit Dezember 2023 im Gefängnis in Dresden, weil ihr die Beteiligung an Angriffen auf Neonazis in Budapest vorgeworfen wird. Drei weitere Antifaschist*innen stehen in Ungarn vor Gericht. Weitere 14 junge Antifaschist*innen werden von der Polizei in diesem Fall gesucht und halten sich versteckt. www.basc.news



Die Gefangenen der kurdischen Bewegung

In Deutschland werden immer wieder Aktivist*innen der kurdischen Bewegung eingesperrt. Am 13.01.24 wurde Kadri Saka in Bremen festgenommen und befindet sich seit seiner Verhaftung im Hamburger Untersuchungsgefängnis. Dem 58-jährigen Familienvater wird die Unterstützung der PKK vorgeworfen. www.anfdeutsch.com

Neben den politischen Gefangenen sind die Knäste voll mit Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Situation kleinere Straftaten begangen haben. Wir kämpfen für eine solidarische Gesellschaft ohne Armut, ohne Ausbeutung und ohne Knäste.

Nieder mit dem Knastsystem!