Update & Grußwort von Maja

Die Situation in der U-Haft ist eingeschränkter als der allgemeine Strafvollzug. In Majas Fall kommt eine wöchentliche Zellendurchsuchung, die Überwachung sämtlicher Post durch die Staatsanwaltschaft und die Überwachung der Besuche durch das LKA hinzu. Doch damit nicht genug. Maja saß fast anderthalb Monate in Isolationshaft. Der Grund scheint mehr wage. Eine angebliche geheime Übergabe von einem Zettel und ein vermeintlich gefährlicher Gegenstand in Majas Zelle führten zur Isolationshaft. Maja wurden alle Brief weggenommen zu dem damaligen Zeitpunkt und jeglicher Kontakt verboten, im Laufe der Zeit gelockert, sodass Besuch nur durch eine Glaswand möglich war. Seit Anfang März sind diese Schikanen zum Glück vorbei.

Maja findet sich in den Haftalltag ein und geht es den Umständen entsprechend gut. Maja kann verschiedene Angebote in der JVA wahrnehmen und setzt sich dafür ein, eine Ausbildung zu beginnen.

Während Italien sich gegen die Auslieferung von Gabri entschieden hat muss Maja weiterhin auf die Entscheidung der deutschen Behörden warten. Eine Auslieferung nach Ungarn, in einen autoritären Staat, der Neonazis unterstützt mit der Erwartung für unmenschliche Knastbedingungen und völlig unverhältnismäßige Strafen müssen wir klar verhindern. Unterstützt deshalb mit allen Mitteln die Kampagne #NoExtradition.

In Dresden gibt es an der JVA monatliche Kundgebungen um die Forderungen gegen eine Auslieferung zu unterstützen!

Maja ist super dankbar für die viele Unterstützung und manchmal auch etwas überfordert mit der vielen Post. Die Zeit reicht nicht aus allen sofort zu antworten. Habt deshalb ein bisschen Nachsicht. Aber vielen Dank an Alle die schreiben und solidarisch sind.

Hier gibt es noch ein kleines Grußwort von Maja vom 18. März dem Tag der politischen Gefangenen:



Hallo ihr Lieben,

ich möchte euch zum Tag der politischen Gefangenen herzlich grüßen. Ich heiße Maja und sitze seit drei Monaten in U-Haft und neben mehreren Jahren Haft droht mir die Auslieferung nach Ungarn. Mir werden Angriffe auf Neonazis vorgeworfen.

Ich möchte mich von ganzem Herzen bei allen bedanken, die mich unterstützen. Die Briefe, Postkarten, Besuche und die Solidarität geben mir Kraft und machen mir Mut und sie bewegen mich sehr, gerade auch während meiner anderthalb monatigen Isolation. Ich grüße außerdem alle Repressionsbetroffenen und Inhaftierten.

Ein Riesendanke an alle!

Maja

Alle Informationen zum Budapestverfahren findet ihr unter basc.news!