Grüße in Knast & Untergrund! [S]

Der Verfolgungseifer den die Repressionsbehörden in diesem Fall an den Tag legen war und ist politisch motiviert. Es geht darum Geschichte zu schreiben, eine Geschichte in der den militanten Versuchen der 1970er- und 80er-Jahre jede Legitimität abgesprochen wird. Dabei geht es nicht nur darum über vergangenes zu richten, sondern auch zukünftige Kämpfe zu delegitimieren. Diese Form von Repression ist damit auch ein Signal an alle, die nach Wegen zur Durchsetzung einer besseren Welt, jenseits des Kapitalismus streben.

In diesem Sinne:

Freiheit für alle politischen Gefangenen!

Solidarische Grüße an alle Untergetauchten!