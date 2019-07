15.09 - 22.09 Libertäre Tage 2019 in Dresden

Einige glauben, dass Dresden kein Ort für linke Politik ist, manche planen bereits einen Wegzug im Hinblick auf eine mögliche AfD Regierung in Sachsen im September. Wir denken, es ist wichtig, hier zu bleiben, sich zu organisieren und zu kämpfen: Für eine solidarische, vielfältige und antiautoritäre Gesellschaft. Also kommt zu den Libertären Tagen 2019, nehmt an den Diskussionen teil und organisiert euch. Wir freuen uns, euch während dieser Woche die Tür zu anarchistischen Ideen, Theorie und Praxis zu öffnen, es ist an euch, hereinzuspazieren!

Wenn ihr von außerhalb nach Dresden kommen wollt, aber keine Kontakte in der Stadt habt, dann schreibt uns eine Mail. Wir freuen uns, euch Schlafplätze zu vermitteln und euch während der Woche durch die Stadt zu begleiten. Für alle, die sich gerne an der Organisation der Tage beteiligen wollen, wird es wie immer die Möglichkeit dazu geben. Wir haben ein Freiwilligen-System, bei dem ihr euch eintragen könnt für verschiedene Aufgaben. Die Libertäre Tage leben von DIY alles funktioniert kollektiv mit gemeinsamen Kräften.

Bis zum September in Dresden

LiTa 2019 Orga-Crew