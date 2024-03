Unterstützt Andreas! Schreibt an die Justizsenatorin! Stoppt die Lügen und Schikanen der JVA Tegel!

Pressemitteilung

__________________



Falsche Zusagen der Anstaltsleitung - Andreas Krebs setzt Hungerstreikin der JVA Tegel fort!

Seit dem 29.01.2024 befindet sich Andreas Krebs im Hungerstreik.Seine Forderungen erscheinen simpel - ein Ende seiner Postzensur und die Zustellung des GefangenenInfo und der Zeitschrift der Roten Hilfe. Zeitungen die in Berlin am Kiosk zu kaufen sind, dürfen in der JVA Tegel nicht gelesen werden.



Nach 30 Tagen Hungerstreik teilte die Anstaltsleitung am 27.02.24 Andreas schriftlich mit, dass er die Zeitungen unter Auflagen erhalten würde. Dies bedeutet die Zeitungen müssen in seiner Zelle verbleiben und es können Stichprobeweise Artikel zensiert werden. Da dies Andreas wichtigste Forderungen war, teilte er am selben Abend mit, dass er den Hungerstreik einstellen würde.



Doch bereits am 29.02.24 erhielt er zwei Bestätigungen über die Entnahme von Gegenständen. Einbehalten wurden die aktuelle Ausgabe der Roten Hilfe Zeitung, das GefangenenInfo und eine Postkarte mit politischem Aufdruck sowie eine Briefmarke.

Daraufhin hat Andreas umgehend den Hungerstreik wieder aufgenommen!



Dieses Verhalten der JVA Tegel ist respektlos und skandalös. Durch Machtspiele werden die Gefangenen psychisch fertig gemacht.



Wir fordern die Aushändigung der Post und Zeitungen an Andreas Krebs und ein Ende der Schikanen.



Ebenfalls rufen wir alle auf sich an die Justizsenatorin per Post, Mail, Fax oder Telefon zu wenden und dies Ereignisse aufzuklären.



------------------------------------------------------------------------

Action Alert!

Andreas ist nach wie vor im Hungerstreik!

Die Anstaltsleitung spielt Machtspiele und schikaniert weiter!

Unterstützt den Kampf für die Rechte der Gefangenen!

Schickt folgende Mail an die Berliner Justizsenatorin!



poststelle@senjustva.berlin.de

abteilung3@senjustv.berlin.de

Fax (030) 9013 - 2000



Oder per Post

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Salzburger Straße 21-25

10825 Berlin





Und direkt an die JVA Tegel!

post@jvatgl.berlin.de

Martin.Riemer@jvatgl.berlin

Fax: (030) 90147-1809



------------------------------------------



An die Justizsenatorin Dr. Felor Badenberg



Anstaltsleitung macht Zusagen um sie zwei Tage später zu brechen.

Stoppen Sie diese Machtspiele und die psychischen Schikanen der Inhaftierten!



Andreas Krebs ist seit dem 29.01.2024 im Hungerstreik auf Grund der unzulässigen Zensur seiner Post.

Nachdem die Anstaltsleitung nach 30 Tagen Hungerstreik schriftlich Zusagen an Andreas Krebs bezüglich der Aushändigung der Zeitungen machte, wurden ebendiese Zeitungen zwei Tage später doch wieder einbehalten. Jetzt wird der Hungerstreik fortgesetzt.



Andreas Krebs ist in einem schlechten Gesundheitlichen Zustand und hat starke Nierenprobleme!



Wir fordern:



1. Die Aushändigung von Andreas Post, Zeitungen und Büchern

2. Eine gesundheitlich angemessene Versorgung für Andreas