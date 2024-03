Burkhard und Ernst-Volker haltet durch! Unterstützung für die Untergetauchten!

Dabei bauen die Ermittler:innen auf deutsche Tugenden, allen voran das Denunziantentum. Anreiz bieten 150.000€ Kopfgeld und moralische Zweifel sollen mit dem Narrativ der hochgefärhlichen Terroristen aus dem Weg geräumt werden. Ob Panzergranaten, die eine angebliche Gefahr für die Bevölkerung im Wohnumfeld darstellen oder die militärische Bewaffnung - die offensichtliche Dissonanz zwischen Terrorist und Hundeliebhaber versuchen die Behörden mit möglichst archaischen Bildern ihrer Einsätze aufzulösen.



Da schon der Chef-Staatsanwalt Clemens Eimterbäumer aus Verden durchblicken ließ, dass die Gesamtsumme der Belohnung nur schwierig einzuheimsen ist und man in der Behörde doch eher knauserig mit den 150.000€ umgehen wird ("also das ist die maximale Summe, die man sozusagen erreichen kann [...] das wäre also eine Hinweislage auf alle drei [...] darin enthalten wären Hinweise, die eine Rückführung der Beute ermöglichen"), setzt man nun darauf, die Untergetauchten zum Aufgeben aufzufordern.

Historisch orginalgetreu sollen mit Unterstützung der Springer Presse Erinnerungen an die Killfahndungen aus den 70ern geweckt werden, frei nach dem Motto: "Denn um die Sicherheit im deutschen Staat mit allen Mitteln zu bewahren, holt man sich immer wieder gerne Rat bei den Gesetzen von vor sechzig Jahren". Aber: Wir glauben euch kein Wort!





Für uns bleibt klar, die gefährlichen Terroristen sind jene, die uniformiert auf unsere Wagenplätze, in unsere Kieze und in die Wohnungen unserer Nachbar:innen eindringen.



Wir möchten dieser Menschenjagd etwas entgegensetzen und unsere Solidarität mit Burkhard, Ernst-Volker, Daniela und allen untergetauchten Linken auf dieser Welt zeigen!





Im Folgenden veröffentlichen wir Zivilkennzeichen, Fotos der stattfindeten Maßnahmen, Kontrollstellen und Bullenbewegungen um diese ein wenig transparenter zu gestalten. ;)





Berliner SEK:



B AL 695 Mercedes Sprinter mit Dachaufbau

B EN 5423 dunkler Mercedes Sprinter

B KB 2794 silberner Mercedes Vito

B UE 498 blauer Mercedes Vito

B AL 2316 schwarzer Mercedes SUV

B KC 6143 schwarzer BMW SUV



Niedersächsische Zivilfahrzeuge:



H RL 3076 BMW SUV

H AB 398 BMW Limousine

H XZ 200 VW Golf

BS ZD 2308

LER PO 859



weitere Zivilfahrzeuge:



B XV 654

B MI 2307

BN NQ 681

SU AL 4858



Weitere Berliner Kennzeichen: https://polizeibericht.info/anhang/zivikarren/

Live Heli-Bewegungen: https://globe.adsbexchange.com/





Zufällige Polizeikontrollen sind in den letzten Tagen rund um die Rummelsburger Bucht und in Treptow stadtauswärts aufgefallen.



Vorbesprechungen für die nächsten Einsätze/Durchsuchungen fanden unter anderem in den jeweiligen Wachen des zuständigen Abschnitts statt. Seit gestern liegt der Schwerpunkt in Friedrichshain, sodass in der Wache in der Wedekindstraße Bullen vorgehalten werden bzw. sich auf den nächsten Zugriff vorbereiten.

Das LKA Niedersachsen hat neben einer Pressesprecherin, scheinbar der gesamten Spurensicherung des Bundeslands (LER, CLP, VER...) auch mindestens eine Niedersächsische Hundertschaft im Schlepptau. Vermutlich untergebracht in einem Hotel. In der Vergangenheit waren auswärtige Hundertschaften oft in den Hotels "Berlin, Berlin", "Estrel" oder "Good Morning + Berlin City East" untergebracht.



Heute kam es zu einer Wohnungsdurchsuchung in der Friedrichshainer Corintherstraße, dort ist die Polizei inzwischen wieder abgerückt. Nach wie vor sind die Bullen vor der gestern in der Grünberger Straße durchsuchten Wohnung und bei der Fips-Wagenburg, die sie gestern gestürmt haben. Laut Presseberichtenfand heute ausserdem eine "Kontrolle" auf einem Rasthof der A5 in Hessen statt, bei der es keine Festnahmen gab.





Wenn euch Bewegungen der Bullen, Kontrollpunkte oder ähnliches auffällt, schreibt es in die Kommentare!





Nutzt den TOR Browser und VPN: https://www.torproject.org/download/





Freiheit für Daniela! Solidarität mit allen Untergetauchten!

Rotfront!