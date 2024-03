Bremen: Sponti gegen Hausdurchsuchungen und Bullen

Jede Hausdurchsuchung hat ihren Preis!

Wir sind scheisse wütend, weil in den letzten Wochen mindestens 3 Hausdurchsuchungen bei aktiven Linken in Bremen statt gefunden haben. In zwei Fällen wurden junge Antifaschisten für angebliche Taten gegen Nazis und Bullen abgestraft. In einem Fall traf es einen kurdischen Freund, dem die Mitgliedschaft in der PKK vorgeworfen wird. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Während sich die deutsche Regierung gemeinsam mit der Zivilgesellschaft verbal gegen Rechts positioniert und überall Großdemonstrationen stattfinden, wird die Repression gegen aktive Antifaschist*innen und kurdische Aktivist*innen stetig erhöht. Wer sich ernsthaft dem deutschen oder dem türkischen Faschismus entgegenstellt muss mit Strafbefehlen, Hausdurchsuchungen und Knast rechnen. Als Antifaschist*innen antworten wir in dieser Situation mit entschlossener und lautstarker Solidarität.

Bullenschweine raus aus unseren Wohnungen!

Für einen offensiven Antifaschismus!