Maut-Kontrolleinheit angezündet!

In der Nacht auf den 4.7.19 haben wir eine Mautsäule an der B 514 sabotiert.

Die vier Meter hohen, blauen Säulen sind keine Blitzer sondern Teil der LKW-Maut-Infrastruktur. Diese sind technisch in der Lage sämtliche Kennzeichen der Fahrzeuge, die sie passieren, zu erfassen. Man sollte sich keine Illusionen machen dass das nicht passiert oder zukünftig passieren wird.

Das Aufstellen dieser Kamerasäulen an den Bundestraßen nehmen wir als direkten Angriff auf unser freies, also unüberwachtes, unregistriertes Bewegen wahr. Dies reiht sich ein in das von den Herrschenden stark vorangestriebene Projekt jeden Aspekt unseres Lebens kontrollieren und steuern zu wollen.

Gerade in dieser sich immer autoritärer entwickelnden, durchdigitalisierten Gesellschaft ist es erforderlich die Überwachungstechnik anzugreifen - überall! Mit jeder Kamera, die nicht mehr filmt, mit jeder Mautsäule, die nicht mehr registriert, mit jedem "smarten" Gerät, das nicht mehr mithört, erkämpfen wir uns ein (kleines) Stück Freiheit.

Daher zogen wir los, schlugen die unterste Scheibe der Mautsäule ein (sehr dickes stabiles Glas!), drückten Grillanzünd-Paste und Kleber ins Innere und übergaben sie den Flammen.