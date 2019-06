Der Alternative für Deutschland (AfD) – Landesparteitag in Schleswig-Holstein

Am Sonnabend (29.06.19) war die Polizei mit 5 Wannen / Manschaftswagen vertreten, der Gegenprotest war eine Kundgebung vor dem Bürgerhaus (am Eingang zum Naturbad). Drinnen im Saal waren ca. 50 AfD – Mitglieder, an dem Eingang zum Bürgerhaus der neben der Minigolfanlage ist, waren einige „Türsteher“ (schwarze Hose, schwarze T-Shirts, Glatze). Andere Seiteneingänge waren unbewacht. Bei der Terasse von dem Restaurant standen Bereitschaftspolizisten, während die AfDler dort Mittag gegessen haben. Ganz offensichtlich ist es der Belegschaft von diesem Restaurant auch egal wen sie bedienen. Und der Sportverein, der auch in diesem Bürgerhaus ist, hatte im vorauseilenden Gehorsam seine Tore geschlossen. „Aus betrieblichen Gründen geschlossen“ stand an der Tür.