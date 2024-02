Dem Kapitalismus die Luft raus lassen!

Tsssss macht der SUV vor der Luxusvilla. Pssstschhhh machen 15 sorgfältig aneinander geparkte Porsche.

In der Nacht vom 23.02 auf den 24.02 wurden in Aachen aus hunderten Autoreifen die Luft rausgelassen! Das Ganze ist eine Aktion der Tyre Extinguishers Bewegung, die sich gegen SUVs und Luxusautos in der Stadt richtet.

SUVs stoßen deutlich mehr CO2 als vergleichbare Autos aus, sorgen durch ihr hohes Gewicht für mehr Luftverschmutzung durch Reifenabrieb, stellen durch die hohe Front eine tödliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmende dar und verbrauchen dazu noch unnötig viel Platz in der Stadt. Der Besitz eines SUV im Vergleich zu einem normalen Auto ist nicht nötig, erst recht nicht in der Stadt. Menschen, die sich für einen SUV entscheiden, entscheiden sich damit auch gegen ihre Mitmenschen.

Bei SUVs, Geländewagen und anderen für den Stadtverkehr ungeeigneten Fahrzeugen haben wir die Kappe auf dem Ventil an einem oder mehreren Reifen abgedreht, eine Linse in der Ventilkappe platziert und die Kappe wieder aufgedreht. Die Linse drückt gegen das Ventil, die Luft entweicht langsam aus dem Reifen. An jedem einzelnen Auto haben wir ein Flugblatt hinterlassen, das vorm Losfahren warnt und erklärt, warum wir dieses Auto für eine Gefahr fürs Klima und Menschenleben halten.

Wir kommen wieder, bis bald!