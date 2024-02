Andreas Krebs führt seinen Hungerstreik für die Verbesserung der Haftbedingungen in der JVA Tegel fort

Ganz generell will sich Andreas mit seinem Hungerstreik auch gegen die schlechten Haftbedingungen in der JVA Tegel wehren und für die Gerechtigkeit gegenüber allen Gefangen kämpfen: So erhalten die Gefangenen kein extra Wasser oder Tee, wie in anderen JVAs üblich, sondern können nur das Wasser aus den verkalkten Boilern beziehen. Generell ist das Anstaltsessen von schlechter Qualität und oft so versalzen, dass es ungenießbar ist. Darüber hinaus sind die Besuchszeiten gerade für die arbeitenden Gefangenen miserabel verteilt, da man nur an Montagen und Dienstagen, sowie jedem zweiten Wochenende besucht werden kann. Das bedeutet, dass Besuchstermine oft weit im Vorhinein ausgebucht sind. Zudem hinaus müssen sich Gefangene wie Andreas erst „bewähren“, bevor ihnen ein Langzeitbesuch genehmigt wird.

Andi bedankt sich für die Unterstützung, die Demos und die Briefe! Er ist ungebrochen kämpferisch und motiviert seinen Hungerstreik fortzuführen, bis die Anstalt auf seine Forderungen eingeht. Er will sich auf keinerlei Kompromiss einlassen! Doch der nun mehr als drei Wochen andauernde Hungerstreik zehrt an Andis ohnehin schlechter gesundheitlicher Verfassung. Er ist müde, unkonzentriert und manchmal schlapp. Heute hat die erste Blutuntersuchung stattgefunden. Ansonsten lässt die Anstalt auf sich warten und rührt sich nicht.

Unterstützt Andreas Krebs!

Er freut sich über jede Form von Solidarität!

Schreibt Briefe an:

Andreas Krebs

Seidelstr. 41

13507 Berlin