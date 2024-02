Solidarität mit Benni! - Spendenaufruf und Briefe schreiben

Wir brauchen aber auch Unterstützung! Wenn ihr was habt, was ihr zur Unterstützung anbieten könnt und wollt, schreibt uns gern unter free_benni@riseup.net (key auf Anfrage). Dann können wir Sachen koordinieren und Leute gegebenenfalls connecten.

Spendenaufruf

Seit dem 05. Januar sitzt unser Gefährte Benni in der JVA Leipzig in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, an Tag X in Leipzig, bei den Protesten in Reaktion auf das Urteil im Antifa- Ost Prozess, einen Brandsatz auf die Schläger vom USK Dachau geworfen zu haben. Neben dem tausendfach verteiltem Vorwurf des besonders schweren Fall des Landfriedensbruches für die einfache Demoteilnahme, wird ihm versuchter Totschlag vorgeworfen. Bekannt wurden die Ermittlungen und der Haftbefehl am 23.11.2023, als die Bullen mal wieder eine großangelegte Razzia gegen die autonome Szene in Leipzig durchführten und vergeblich versuchten ihn, durch vermummtes MEK aus einem Gerichtsverfahren wegen der LuWi-71 Besetzung, zu entführen. Benni, der zu U-Haft verdammte Genosse, war an dem Tag nicht vor Gericht erschienen, was sich als großer Glücksfall herausstellte. Er hat sich am 05.01.24 selbstständig gestellt. Von freiwillig kann hier aber nicht die Rede sein, sondern viel mehr von der bitteren Erkenntnis, dass die Freiheit schon aufhört, sobald der Name auf der Haftanordnung steht.

Es braucht Geld für Anwaltskosten, das Leben hinter Gittern und Solidaritätsarbeit!

Spendenkonto:

Kontoinhaber*in: Rote Hilfe Leipzig

IBAN: DE88 4306 0967 4007 2383 05

Stichwort: Free Benni

Spenden können außerdem jeden Dienstag, 19 Uhr bei der Offenen Anarchistischen Vernetzung Leipzig in der E125 abgegeben werden (https://offeneanarchistischevernetzungleipzig.blackblogs.org/uber-uns/).

Die Soligruppe könnt ihr unter: free_benni(at)riseup.net erreichen.

Freiheit, Glück und Kraft den Untergetauchten!

Liebe und Vertrauen an alle Antifaschist*innen!

Freiheit für Benni

Briefe schreiben.

Unser Gefährte Benni sitzt seit knapp zwei Monaten, dem 05. Januar, in Untersuchungshaft in der JVA Leipzig.

Benni hat in der JVA kaum Kontakt zur Außenwelt. Briefe zu schreiben ist neben knappen Besuchen der einzige Weg, um ihn am unserem Leben hier draußen teilhaben zu lassen. Er freut sich also über Briefe und Postkarten!

Hier findet ihr einige wichtige Infos, was ihr beim Briefeschreiben beachten solltet:

https://abcdd.org/briefe-schreiben/

https://rote-hilfe.de/aktiv-werden/gefangenen-schreiben

Wenn ihr ihm schreiben wollt, aber nicht euren Namen und Adresse nennen möchtet, könnt ihr dafür die eingerichteten Postfächer nutzen. Wenn ihr nicht aus Leipzig kommt, findet sich bestimmt auch in eurer Stadt ein Ort, über die das Briefe schreiben laufen kann.

So funktioniert es:

1. Im ersten Brief an ihn gebt ihr euch ein Pseudonym, unter dem ihr schreiben wollt.

*Wenn ihr Benni schon kennt, nehmt eine unverfängliche Situation von euch beiden, die ihr beschreibt, sodass er weiß, wer ihr seid. Wichtig hier: wirklich unverfänglich, da die Briefe ja mitgelesen werden!*

2. Ihr schreibt den Brief ?

3. Packt gern ne Briefmarke und einen Umschlag mit rein, damit ihr schnell eine Antwort bekommt. Gern könnt ihr auch aktuelle Artikel mit dazu packen (am besten nehmt ihr im Brief darauf Bezug und vermerkt sie als Anhang, sonst werden sie evtl. rausgenommen). Das können auch privatere Sachen sein, je nachdem, wonach ihr euch so fühlt ?

4. Alles im Briefumschalg? Als Absender nehmt ihr:

Leif Schwertner

c/o Index – Bibliothek und Infoladen

Wurzner Straße 2a

04315 Leipzig

Oder:

Leif Schwertner

c/o linXXnet

Brandstraße 15

04277 Leipzig

5. Die Post geht an:

Joris Ben Jonas

JVA Leipzig

Leinestraße 111

04279 Leipzig

6. Wenn er antwortet, schreibt er dann an (damit ihr wisst, wonach ihr fragen und suchen müsst):

Leif Schwertner + das Pseudonym, was ihr euch gegeben habt

c/o Index – Bibliothek und Infoladen

Wurzner Straße 2a

04315 Leipzig

Oder:

Leif Schwertner + das Pseudonym, was ihr euch gegeben habt

c/o linXXnet

Brandstraße 15

04277 Leipzig

7. Die Briefe werden dann im Index und im linxxnet gesammelt. Ihr könnt sie dort zu den jeweiligen Öffnungszeiten abholen:

Index:

Montag 15 – 18 Uhr

Dienstag 15 – 18 Uhr

Sonntag 14 – 17 Uhr

linxxnet:

Dienstag bis Donnerstag: von 10 – 19 Uhr

Freitag: von 10 – 15 Uhr

8. Nochmal ausdrücklich der Hinweis: Achtet darauf, was ihr schreibt!

Viel Spaß beim Schreiben!