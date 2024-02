Redebeitrag: Die Menschenkette als Integraler Bestandteil des Opfermythos

Auch die Menschenkette reiht sich hier als Integraler Bestandteil des Opfermythos ein, als vermeintlich neutraler Akt des Gedenkens wurde sie als Zeichen gegen jene die den Tag missbrauchen, gemeint waren Neonazis und gegen jene die ihn instrumentalisieren, gemeint waren Linke die eine fundamentale Gedenkritik fomulieren wollten, ausgerufen. Die Menschenkette war als Symbol für Gedenken, Mahnung und Widerstand in einem Gedacht. Die Menschenkette als Politisches Ergebnis der Stadt Dresden bediennt sich als neutrales Symbol des Friedens der eben genannten Mechanismen und Narative, auch blockiert sie durch ihre vermeintliche Neutralität eine ernsthafte auseinandrsetzung mit einer Fundamentalen Gedenkritik. Durch die hier Standfindende moralsierunng, entkontextivierung und universalisierung wird aktiv eine verallgemeinerung von Leid, Schuld, Opfern und Tätern betrieben und die Verbrechen der deutschen im Nationalsozialismus relativiert. Jenes integiert sich in den Deutschen Opferdiskurs als ein weiteres Historisches Kapitel wie jedes andere auch und reiht sich damit in eine sogenannte "Neue Selbstkritische Gedenkkultur" Deutschlands ein.

Diese neue "selbstkritische" Darstellung der deutschen Geschichte in Dresden tritt dabei in drei Rollen auf: als Schanier, so soll Dresden als "deutsche Stadt" mit geschichte bis in 10. Jahrhundert die Kontinuität einervemeindlich Deutschen Geschichte aufzeigen. Dresden als Symbol des "deutschen Wesens" in dem Kunst, Kultur, Wissenschaft als"Deutsche" Leistungen Erbracht wurden. Und als Sichtschutz, durch die Gleichsetzung der Bombadierungals vermeintliches Kriegsverbrechen mit der shoa, nicht nur das die damit eihergehende idiologischen entkontextualiserung und reduktion der Shoa als reines Kriegsverbrechen in der gänigen dresdner Geschichtserzählung ebenfalls eine relativierung darstellt, findet hier auch eine inheränte Gleichetzung statt.Jener Sichtschutz tritt in der Modernisierten From als Balancegleichgewicht auf und zeigt Dresden als eine Inzinierung des totalitären Schrecken des 20.JH neben den Orten der deutschen Vernichtungslager. Dies trägt zur bildung eines neuen deutschen Geschichtsbewusstsein und neuen Deutschen Selbstbewusstsein bei. So kann man sich auch wieder ganz einfach mit gutem Gewissen in die "tausend Jahre alte stolze Nationsgeschichte Deutschlands" einreihen. Jenes zeigt das auch die Menschenkette auch teil des deutschen Rumgeopfere und damit teil des Problems ist. Dieses Wochendend sind wir hier, um wie jedes Jahr gegen den Neonaziaufmarsch,wie auch gegen die National-bürgerliche Befriedigung des Gedenkteheaters in Form der Menschenkette auf die Straße zu gehen. Für uns ist klar: Geschichtsrevisionismus Angreifen!Opfermythos beenden! Gedenken Abschaffen!