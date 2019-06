Fortgesetzte Verstösse gegen Datenschutz durch Kalkbreite Genossenschaft Zürich

Ihre Projekte sind teuer, sie treiben die Preise und lotsen zahlungskräftiges Klientel in die Quartiere. Wohngenossenschaften sind längst als Teil des Problems ausgemacht, in Diskussionen um die Vertreibung von Menschen mittels „Aufwertung“ und das Sprengen sozialer Gefüge im Quartier.

Nach den Vermietungskriterien der Genossenschaft Kalkbreite wohnen dort zu wenig Millionäre! Und das im zürcher Arbeiterquartier Kreis 4!

Die Genossenschaft hat ein unverdient linkes Image. Seit einiger Zeit verstösst sie fortgesetzt gegen Datenschutzrecht.

Datenschutzgesetzgebung ist nirgends ausreichend. Was heute legal ist, ist kaum legitim. Es ist nur ein Minimum was Mensch an Rechten hat.

Nicht mal dieses Minimum wird von Kalkbreite respektiert!

Seit Januar 2019 versendet die zürcher Wohngenossenschaft ihre Newsletter über den Tracking-Dienstleister mailchimp.com. Dazu wurden 5000 E-Mail-Adressen in die USA transferiert (a). Ohne jede Zustimmung!

Auch in der Schweiz sind das Personendaten. Die sind nicht frei verfügbar. Bis heute fehlt auf der Webseite kalkbreite.net jede Belehrung zum Tracking (1, 2). Eine Bemerkung zu mailchimp wurde spät nachgetragen.

Entgegen der eigenen Zusicherung dort wurden also Daten an Dritte weiter gegeben! Offenbar wurde der Text zum „Datenschutz“ nur von anderer Seite kopiert ohne ihn sich zu eigen zu machen und zu verstehen.

Mit Einsatz des Tracking von EU-Kontakten unterliegt Kalkbreite trotz anderer Behauptung der DSGVO! Mit umfassender Auskunftspflicht!

Diese Wohngenossenschaft im zürcher Arbeiterquartier Kreis 4 ist bemüht zu belegen, dass in ihrer Festung „die Richtigen“ wohnen (3).

Sie behauptet eine „soziale Durchmischung“ und erhebt regelmässig Daten zu Beruf, Einkommen etc.

In 2018 wurde die Selbsterklärung der BewohnerInnen auf der Plattform für Meinungsumfragen findmind.ch durchgeführt.

Wer Datensammlungen durchführt ist damit für alles mögliche verantwortlich. Das erfordert eine gründliche Prüfung der Technik und Verhältnismässigkeit. Die Daten sind heikel und intim. Diese Plattform ist für solche Daten nicht vorgesehen.So ein Vorhaben verbietet die Vernunft!

Es wurde weit mehr abgefragt als für den Zweck notwendig ist. So etwa Reiseverhalten und Fleischkonsum (4) was zur Vermietung selbst in der Kalkbreite gar keine Rolle spielt.

Die Genossenschaft hat fortgesetzt Probleme damit Daten dem Zweck entsprechend zu verwenden.

Bereits 2017 wurden von der Genossenschaft MieterInnen-Daten illegal weiter gegeben.



Ein schwerer Einbruch in die Privatsphäre!

Wie überall haben einige BewohnerInnen ihre Wohnungstür nicht mit Namen angeschrieben und damit Kontrollgänge des Billag Aussendienst (5) „behinderte“.

Die Hausverwaltung hat ohne Zögern Billag einen Mieterspiegel übergeben.

Daten zur Intimsphäre Wohnung sind nach schweizer Datenschutzrecht „besonders geschützt“. Dazu sind die von der Vermieterin grundsätzlich nur für den Zweck der Vermietung zu verwenden.

Der Vorstand der Genossenschaft der die Geschäftsführung kontrollieren müsste gab sich unwissend.

Eine Schadensbegrenzung wurden nicht unternommen.

All das macht weitere Attacken auf Privatsphäre und Datenschutz wahrscheinlich!

