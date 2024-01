Auto von 3. Weg Aktivist zerstört #Budapest

Wir schlugen die Seitenscheibe ein und warfen eine Plastikflasche mit 0,5 l Buttersäure in das Auto, an der zwei Vogelschreck-Böller mit Kabelbinder befestigt wurden. Wir sponsern schließlich gerne einen neuen Fahrzeugduft!

Der Kasseler 3. Weg Aktivist Mario Wetzel, wohnhaft in der Ihringshäuser Straße 54, nahm bereits dreimal an dem Verlierermarsch am sogenannten „Tag der Ehre“ in Budapest teil. Zuletzt gemeinsam mit seiner Partnerin Sandra Wagner im Jahr 2023, das Jahr, in dem sich Antifas ganz handfest an dem Aufmarsch störten und einigen eine Abreibung verpassten. Leider gingen Wetzel und Wagner dabei leer aus, und wir hoffen gestern Nacht einen Teil der Rechnung beglichen zu haben.

Auch Sandra Wagner nutzte das nun zerstörte Auto mit dem Kennzeichen KS TA 630. Sie ist darüber hinaus Aktivistin des 3. Wegs in der Phantasieregion „Kurhessen“ und besuchte Aufmärsche in Plauen und Wunsiedel sowie ein Treffen der sogenannten „AG Körper und Geist“.

Nun sitzen wegen den Angriffen in Budapest auf Faschos seit einem Jahr zwei Genossinnen in U-Haft. Ihnen wird „Gewalt gegen eine Gemeinschaft“ und/oder die „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ vorgeworfen. Weitere Festnahmen folgten in Italien und der BRD, es droht die Auslieferung nach Ungarn. Der absurde Prozess begann am 29.1.24 gegen unsere Genossinnen.

Wir schicken mit unserer Aktion daher kämpferische Grüße an alle Gefangenen, Angeklagten und Untergetauchten! Allen Genossinnen die unter den schwierigen Bedingungen in Ungarn weiter kämpfen senden wir Kraft. Sie organisieren dieses Jahr erneut Proteste gegen den Naziaufmarsch, beteiligt euch und lasst sie nicht allein!

Freiheit und Glück allen Antifas die vor Gericht gezerrt werden oder abgehauen sind!

Semmi esélyt a fasizmusnak! Keine Chance dem Faschismus!

