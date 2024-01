Ihr sitzt drin, wir sitzen draußen – Eine Recherche zu den Stammtischen des AfD Ortsverbandes Karlsruhe Neureut

Die Bilder zu den Personen findet ihr unten unter „Bildern“. Außerdem könnt ihr euch unten die Veröffentlichung als PDF herunterladen. In der PDF sind neben dem Text auch alle Bilder, zum Teil in besserer Auflösung, enthalten.

Oliver Schnell

Funktionen: Mitglied im Kreisvorstand Karlsruhe-Stadt Stadtrat, Sprecher der AfD Neureut

Wohnort: Liedolsheimer Ring 17a, 76149 KA

erlernter Beruf: Diplom Wirtschaftsingenieur

Geburtsjahr: 1963

Oliver Schnell ist schon seit Jahren Mitglied und Funktionär der AfD. Aktuell fungiert er als Stadtrat der Stadt Karlsruhe und übernimmt im Ortsverband Neureut die Rolle des Sprechers. Als Stadtrat sitzt er in etlichen Gremien: Gemeinderat, Sozialausschuss, Bäderausschuss, Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kulturausschuss, Schulbeirat

Beim Stammtisch in Neureut übernimmt er offensichtlich eine führende Rolle. Meistens ist er schon vor Beginn da um die Veranstaltung vorzubereiten.

Rouven Stolz

Funktion: Mitglied im Vorstand der AfD Neureut und führende Rolle bei den Stammtischen

Wohnort: Alte Friedrichstr. 73, 76149 Karlsruhe Neureut

erlernter Beruf: Wirtschafts- und Finanzassistent

Geburtsjahr: 1981

Auto: KA-RS 1709 / VW T-ROC weißer SUV

Auch Stolz übernimmt bei den Stammtischen eine führende Rolle. Er ist meistens schon früh da, schleppt die Materialien an, bereitet den Stammtisch vor und hält hier und da noch einen Plausch mit dem Wirt.

Armin Garstka

Funktion: Beisitzer der AfD Neureut

Wohnort: Maxburgweg 10, 76187 Karlsruhe

Familie: Wohnt mit seiner Frau Heiderose Hofer-Garstka zusammen, hat Stand 2019 zwei Kinder und vier Enkelkinder

Geburtsdatum: 12.05.1938

erlernter Beruf: Sozialversicherungsfachmann im Ruhestand

Auto: grauer Mercedes, KA-AG-777

Sonstiges: Langjähriges Mitglied im Sportschützenverein Daxlanden

Armin Garstka ist Mitglied und Teil des Vorstands des Ortsverband der AfD Neureut. Bei einem Blick in seinen Alltag und seine Vergangenheit fällt vor Allem seine Waffenaffinität auf. Garstka ist langjähriges Mitglied im Sportschützenverein Daxlanden, hat zeitweise Rollen im Vorstand übernommen und wurde 2016 zum Ehrenmitglied ernannt. Besonders Spaß scheint er wohl an Veranstaltungen wie dem „Adventsschießen“ zu haben, in dem er 2012 immerhin den zweiten Platz erreichte.

Dass er im Umgang mit der Waffe geübt ist, ist allerdings auch nicht verwunderlich, wenn man sich seinen Leserbrief an die „Junge Freiheit“ von 2017 durchliest, in dem er sich sehr positiv an seine Wehrpflichtszeit zurück erinnert, in der er unter anderem durch ehemalige Soldaten der Waffen-SS an der Waffe ausgebildet wurde.

[...]Erinnerungen an meine Wehrpflichtzeit 1959 bis 1960. Die harte Ausbildung erfolgte überwiegend durch ehemalige Weltkriegssoldaten, darunter auch von der Waffen-SS. Schikanen oder Verherrlichungen der NS-Zeit gab es nicht.[...]“

https://www.jf-archiv.de/archiv17/201723060272.htm

Zum Stammtisch im Restaurant der Badner Landhalle fährt er noch selbst mit seinem eigenen Auto, wie man unten auf einigen Schnappschüssen sehen kann.

Hildemari Ahrens

Funktion: Beisitzerin des Vorstands des Ortsverbands AfD Neureut und des Karlsruher AfD-Kreisverbandes

Wohnort: Bingerstraße 60, 76185 Karlsruhe

erlernter Beruf: Astrologin

Auto: Fährt ein rotes Auto mit dem Kennzeichen KA HA 550, das meistens in ihrer Einfahrt steht

Familie: Wohnt im selben Haus wie ihre Kinder Ann Christine Ahrens und Per Christian Ahrens. Hat noch einen weiteren Sohn der Ole heißt.

Sonstiges: Kommt ursprünglich aus Tromsø in Norwegen

Zum Stammtisch fährt H. Ahrens mit ihrem eigenen Auto, das sonst in ihrer Einfahrt in der Bingerstraße 60 steht.

Herbert Duch

Funktion: Stellvertretender Sprecher der AfD Neureut

Wohnort: Rhode-Island-Allee 85 im obersten Stock

Geburtsjahr: 1960

erlernter Beruf: Verwaltungsangestellter außer Dienst

Sonstiges: Herbert Duch gibt sich mit persönlichen Infos dann leider doch sehr bedeckt. Wenn jemand mehr weiß als wir – nur raus mit den Infos! Das Internet vergisst nicht.

Frank Gerlinger

Funktion: Stellvertretender Sprecher AfD Neureut

Wohnort: Bingerstraße 89, 76185 Karlsruhe

Sonstiges: Für Frank Gerlinger gilt das Selbe wie für H. Duch. Wer mehr Infos hat als wir, teilt diese doch gerne.

Marc Bernhard

Funktion: seit 2017 Bundestagsabgeordneter für die AfD, seit 2018 Landesgruppensprecher der AfD Baden-Württemberg, 2014-2019 Mitglied des Gemeinderats Karlsruhe, Beisitzer im OV Neureut

Wohnort: Gerda-Krüger-Nieland-Straße 65, 76149 Karlsruhe

Tel: 0721 85144949 Fax: 0721 85145709

angegeben auf https://www.justico.de/anwalt/marc-bernhard-13753277:

Erlernter Beruf: Rechtsanwalt und Betriebswirt

Auto: Kennzeichen: KA - MX 127 schwarz metallic SUV

Marc Bernhard ist in der Karlsruher AfD ein bekanntes Gesicht. Nachdem er sich politisch nicht so ganz entscheiden konnte und kurzzeitig bei den Jusos aktiv war, trat er 1991 in die CDU und die Junge Union ein. 2013 ist ihm der Absprung aus der CDU alles andere als schwer gefallen und er trat in die neu gegründete AfD ein, in der er bis heute aktiv ist. Auch bei den Stammtischen der AfD Neureut lässt er sich ab und an blicken.

Auch noch interessant…

… nur weil man nicht im Vorstand des OV Neureut sitzt, wird man hier natürlich trotzdem nicht ausgelassen

Marco Gottmann

Funktion: Vorsitzender der AfD Karlsruhe Stadt

Wohnort: Bertha-von-Suttner-Str. 7A, 76139 Karlsruhe Waldstadt

Auto: einmal kam er mit einem Auto mit dem Kennzeichen KA-PD 1207 zum Stammtisch, ein anderes mal mit einem low cabrio BMW (wahrscheinlich X Serie) Kennzeichen KA – GO 650

Familienstand: verheiratet

Kinder: keine

Erlernter Beruf: Wirtschaftsinformatiker

Aktuelle Tätigkeit: Selbständiger IT-Berater und Datenschutzbeauftragter: „Marco Gottmann IT-Services in Karlsruhe“ in der Bertha-von-Suttner-Str. 7A (das ist auch seine Privatadresse)

Sonstiges: War auf dem Thomas-Mann Gymnasium in Stutensee

Auch wenn Marco Gottmann nicht in oder um Neureut wohnt und auch kein Teil des Ortsverbandes ist, lässt er sich öfters bei den Stammtischen blicken. Manchmal erst relativ spät, manchmal aber auch fast eine Stunde bevor der Stammtisch überhaupt anfängt. Naja, wenn man im Vorstand der AfD Stadt sitzt, muss man ja mal schauen, ob der Ortsverband Neureut das so ganz alleine hinkriegt.