Krieg beginnt hier!

In der Nacht vom 29.5. auf den 30.5. haben wir uns Zugang zu dem Gelände der Firma Rohde & Schwarz verschafft Scheiben zerschlagen und Buttersäure in den Räumlichkeiten hinterlassen. Der Münchner Elektronikkonzern Rohde & Schwarz zählt international zu den führenden Unternehmen im Bereich Funk- und Messtechnik. Bereits kurz nach der Gründung 1933 war das Unternehmen recht(s) erfolgreich. 1945, nach nur kurzer Schließung des Betriebes, ging die Karriere sogleich weiter - insbesondere mit Aufträgen von der US Army.

Zur heutigen weltweiten Kundschaft zählen Geheimdienste, Militär und Polizei, denn neben zivilen Produkten hat Rohde & Schwarz einiges an militärischer und sicherheitstechnischer Ausstattung zu bieten: Körperscanner, Fernsteuerungs- und Überwachungssysteme, Peilgeräte und viele andere Militärgeräte dieser Art. So sind auf nahezu allen Schiffen der Bundesmarine Funkausstattungen von Rohde & Schwarz zu finden. Funkgeräte der Gesellschaft kommen im Eurofighter und Hubschraubern der Bundeswehr zum Einsatz.

Auch das Geschäft mit Drohnen lässt man sich nicht entgehen. Gemeinsam mit ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH und dem Rüstungskonzern Diehl Defence hat Rohde & Schwarz das Drohnenabwehrsystem „GUARDION“ entwickelt. Eine Anlage davon war während des G20 in HH stationiert.

Die Kampfdrohne des US-Rüstungskonzerns General Atomics und der deutschen Firma Spezialtechnik Dresden GmbH ist mit Funkgeräten und Verschlüssselungskomponenten von Rohde & Schwarz ausgestattet.

Digitale Spionageartikel sind ebenfalls im Programm des Unternehmens. Über die Tochterfirma ipoque in Leipzig, die just im letzten Jahr die in Verruf geratene Firma DigiTask übernommen hat, wird auch bei der Entwicklung von Staatstrojanern mitgemischt.

Für Behörden, Militär und Wirtschaft entwickelt die Rohde & Schwarz Betriebsgesellschaft SIT Kryptoprodukte und -systeme. Alle deutschen Sicherheitsbehörden sowie NATO und Bundeswehr, kommunizieren mit dem Verschlüsselungssystem ELCRODAT 6-2 von Rohde & Schwarz.

Unser Angriff auf die Geschäftsstelle von Rohde & Schwarz Vertriebs GmbH am Vierenkamp 6 kann nur symbolisch sein. Bei dem Jahresumsatz des Unternehmens bringt er nur einen kleinen finanziellen Schaden, doch ist er Zeichen unseres großen Hasses!

Krieg beginnt hier, stoppen wir in hier!

Solidarität mit den Kämpfen in Rojava und den Beschuldigten der G20 Prozesse.

Es wird weitere Angriffe geben.

Mai 2019