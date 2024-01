Freiheit und Glück allen Gefangenen und Untergetauchten!

An alle Gefährt:innen unterwegs und hinter Gittern:



Ein Jahr voller Repression geht zu Ende. Es sind eisige Zeiten, aber der Hass gegenüber Staat und Bullen wärmt uns von innen. Dabei wächst unsere Solidarität wie Unkraut, wir rücken enger zusammen und bleiben unbequem. Wir hoffen die vielen Botschaften erreichen euch hinter Gittern und unterwegs.

Mit diesem Bild schicken wir euch Kraft und Durchhaltevermögen für alles, was noch kommt. Wir senden euch unsere Liebe für konsequenten Antifaschismus und Anarchie in dem Wissen, dass sie nie verstehen werden, wie es sich anfühlt für echte Verbindungen, das Leben und die Freiheit zu kämpfen.

Egal wo ihr gerade seid, wir denken an euch und lassen den Nachthimmel mit Feuerwerk erstrahlen. An unseren Freund und Gefährten: Wir stoßen mit einer Runde Bierball auf dich an und pöbeln in die Nacht hinein!

Eine feste Umarmung aus der Ferne. Haltet die Ohren steif.

- Unsere Leidenschaft für die Freiheit ist stärker als jede Zelle.