[K] Graffiti am Amtsgericht in Köln

Die Klassenjustiz greift um sich! Die Knäste sind immer noch voll mit Menschen die eine Ersatzhaftstrafe absitzen müssen und die Repression gegen diejenigen die sich gegen die systembedingten Ungerichtigkeiten entgegen stellen wächst in den letzten Jahren massiv. Wir denken in diesen Tagen an die Gefangenen und Untergetauchten, denen wir diese Aktion widmen. Wir sind solidarisch und führen den Kampf auf der Straße und in den Köpfen fort!

Freiheit für alle politischen und sozialen Gefangenen!