Weihnachtsmann macht 222 SUVs platt.

Ein Kerl mit rotem Mantel wollte selbst Hand anlegen. Wir fragten ihn, warum er SUVs genauso hasst wie wir. Seine Antwort "Man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass diese Autos das Klima zerstören und Städte ruinieren. Augenscheinlich sind die Leute, welche SUV fahren, nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Deshalb möchte ich ihnen ein wenig Nachhilfe geben." Wie ist er auf die Idee gekommen selbst tätig zu werden, wollen wir wissen. "Habt ihr euch mal den aktuellen Verkehrsminister angesehen? Sollen wir die Verkehrspolitik etwa solchen Dieselschnüfflern überlassen? Nein, nein! Damit sich was ändert, müssen wir selbst tätig werden." Und wie? "Ich hab mir eine Packung Linsen besorgt und einige Flugblätter der Tyre Extinguishers ausgedruckt. Die gibt es auf ihrer Webseite, zusammen mit einem hübschen Video. Es ist wirklich einfach, Reifen zu plätten. Dazu noch ein Paar Einweghandschuhe, um es den Cops nicht zu leicht zu machen und los geht die Party."

Mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht lassen wir ihn seine Arbeit machen. Offenbar hat der Kerl unseren Wunschzettel gelesen. Darauf stand:

All we want for christmas is climate action