GRUESSE AUS DEM WESTEN IN DEN UNTERGRUND UND IN DEN KNAST!

Liebe Genoss:innen,

wir senden euch kaempferische und solidarische Gruesse aus Bochum. Auch wenn ihr zur Zeit im Untergrund leben muesst oder sogar im Knast sitzt, seid ihr nicht vergessen! Freiheit, Liebe und Gluek fuer euch!

Wir erwarten vom Staat rein gar nichts – der Rechtsruck ist laengst vollzogen. “Wer gegen Nazis kaempft, kann sich auf den Staat nicht verlassen!”

Am Abend des 11. Dezember wurde der:die Antifaschist:in Maja aus Jena aufgrund von Vorwuerfen aus dem Budapest-Verfahren in Berlin festgenommen und seit dem 12. Dezember sitzt Maja in Untersuchungshaft. Es besteht die Gefahr, dass Maja nach Ungarn ausgeliefert wird, wo die Zustaende in den Knaesten katastrophal sind. Das koennen wir nicht zulassen!

Wir sind solidarisch mit allen untergetauchten und inhaftierten Antifaschist:innen! Die Repressionen sind stark, umso wichtiger ist es, in diesen Zeiten Zusammenhalt zu zeigen und sich nicht einschuechtern zu lassen. Unsere Solidaritaet ist staerker als ihre Repression!

Freiheit fuer Maja!

Freiheit fuer Gabri!

Freiheit fuer Ilaria!

Freiheit fuer Tobi!

Freiheit fuer alle Antifas!

____________________________________________

Dear comrades,

We send you fighting greetings and solidarity from Bochum. Even if you have to live underground at the moment or are even in prison, you are not forgotten! Freedom, love and luck for you!

We expect nothing at all from the state - the shift to the right has already taken place. "Those who fight against Nazis cannot rely on the state!"

On the evening of December 11, the anti-fascist Maja from Jena was arrested on charges from the Budapest trial in Berlin and has been in custody since December 12. There is a danger that Maja will be extradited to Hungary, where the conditions in the prisons are catastrophic. We cannot allow this to happen! We stand in solidarity with all anti-fascists in the underground and imprisoned! The repression is strong, so it is even more important in these times to show solidarity and not be intimidated.

Our solidarity is stronger than their repression!

Freedom for Maja!

Freedom for Gabri!

Freedom for Ilaria!

Freedom for Tobi!

Free all antifas!