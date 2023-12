Frankreich:Doppelangriff auf die Stahlwerke Aubert und Duval, Zulieferer der Kriegsindustrie

Unsere Aktion steht im Einklang mit dem internationalen Aufruf zu einer Aktionswoche gegen alle Kriege vom 17. bis 25. November 2023, der Anfang November (Vorsicht, es ist etwas spät...) auf Iaata.info veröffentlicht wurde . Wir begrüßen diese Art von Initiative und rufen im Gegenzug dazu auf, die Militärindustrie überall und jederzeit anzugreifen.

Sicher ist, dass unser Ziel, Einfluss auf die Militärindustrie zu nehmen, erreicht wurde. Obwohl wir nicht über die Mittel verfügen, den von uns angerichteten Schaden genau zu kennen, wissen wir, dass diese Branchen wissen, dass sie ins Visier genommen werden, und dass ihre Schwachstellen durch unser Handeln deutlich werden.

„Hinter dem Krieg stehen gewöhnliche Fabriken“

Wie die Parole, das auf dem Gelände einer im März 2023 in Beauchastel niedergebrannten Luftfahrtfabrik hinterlassen wurde, so deutlich unterstreicht, beginnt hier der Krieg, von dem uns den ganzen Tag gesagt wird, dass er aufhören müsse und dass er ungerecht sei; und wird auch dank scheinbar harmloser Geschäfte ermöglicht.

Jeder ist sich bewusst, dass globale Konflikte an Intensität zunehmen. Seit fast zwei Monaten fallen Bomben auf die Bewohner des Gazastreifens, in beispielloser Geschwindigkeit und mit breiter politischer, militärischer und finanzieller Unterstützung seitens der Vereinigten Staaten sowie der meisten westlichen Länder. Dieselben Leute, die einen Waffenstillstand, die Achtung der Zivilbevölkerung und des Völkerrechts fordern, produzieren die Bomben, die auf eine Weise massakrieren, die sie dort oder anderswo zu verurteilen behaupten, da mehrere Milliarden Menschen in Kriegsgebieten leben; mit dem Schrecken, den es erzeugt und von dem wir wissen: Vergewaltigung, Folter, Zwangsvertreibung usw. Diese Heuchelei würde uns zum Schmunzeln bringen, wenn sie nicht so makaber wäre.

Diese Kriege sind das ganz konkrete Ergebnis eines militärisch-industriellen Komplexes, seiner Fabriken, seiner Labore, seiner Techniker. In Frankreich feiern die acht großen Rüstungskonzerne – Airbus, Arquus, Dassault, MBDA, Naval Group, Nextor, Safran und Thales – ihre Verkaufsrekorde. Rund 4.000 Unternehmen arbeiten für die Verteidigung mit aktiver und dauerhafter Unterstützung des Staates, der ein Budget von 417 Milliarden Euro eingeplant hat, um seine Vernichtungskraft zu steigern und sein Arsenal in die ganze Welt zu exportieren. Todesgeräte, die direkt für Massaker eingesetzt werden, wie es bei den Dassault-Kampfflugzeugen oder den Nexter-Panzern und -Kanonen der Fall ist, die Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate im Jemen einsetzen.

Wir wollen dem nicht gleichgültig bleiben. Wir möchten auch eine Botschaft an die Arbeitnehmer in diesen Branchen senden. Möge unser Handeln sie für eine Weile ihrer Arbeit berauben und sie dazu bringen, sich ihrer Verantwortung zu stellen. Wir hoffen auch, dass diese Aktionen und die Worte, die wir darüber sagen, dazu beitragen, diese diskretesten Fabriken des Todes sichtbar zu machen.

Ein Gedanke an diejenigen, die für ihre Freiheit kämpfen, an diejenigen, die Unterdrückung konfrontieren.

Lasst uns überall angreifen!

Deutscher Aufruf zu einer internationalen Aufruf zu einer Aktionswoche gegen alle Kriege unter:

https://emrawi.org/?ITALIEN-LASST-UNS-DEN-KRIEG-SABOTIEREN-Aufruf-zu-ein...