DITIB zerschlagen! Ob AKP, Hamas oder Taliban: Tod dem Islamismus!

Vergangene Nacht wurde die Fassade des Ditib "Bildungswerks" in Köln (Subbelrather Str. 17) verschönert.

Die "Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V." (Ditib) untersteht "Diyanet", der staatlichen Einrichtung der Türkei, welche direkt durch die faschistoide Erdogan-Regierung kontrolliert wird. Erdogan und seine Partei AKP unterdrücken, entrechten und verfolgen die kurdische Minderheit in der Türkei seit jeher. Zudem führt Erdogan Krieg gegen die kurdischen Autonomiegebiete in Rojava und bombardiert dabei massenhaft Zivilist*innen und zivile Infrastruktur. Erst vor 2 Wochen folgte zudem ein hochrangiger Taliban-Funktionär der Einladung der Ditib und hielt eine Propagandarede in einer Ditib-Moschee in Köln-Chorweiler. Auch die radikalislamistische Hamas bezeichnet Erdogan als "Befreier" und lobt deren Massaker an israelischen Zivilist*innen.

Vor diesem Hintergrund ist es noch unfassbarer, dass das AZ Gathe seit Jahren gegen die Stadt Wuppertal kämpfen muss, um nicht Ditib, dem verlängertem Arm des Erdogan-Regmies, Platz machen zu müssen.

Wir als radikale Linke müssen endlich auch gegen Islamist*innen und die türkische Rechte aktiv werden:

Ditib zerschlagen! Solidarität mit Rojava und allen unterdrückten Kurd*innen! AZ Gathe bleibt!

Tod dem Islamismus!