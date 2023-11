Anti – Kriegs – Aktion im Einkaufszentrum in Karlsruhe am „Black Friday“

Personen die sich wie tot auf den Boden legten, mit Schildern in welchen Kriegen überall deutsche Waffen morden, wurden mit einer Durchsage ergänzt, die sich gegen die Kriegstreiberei der Bundesregierung, den deutschen Imperialismus sowie Waffenlieferungen aussprachen. Ganz besonders wurde auch noch mal auf die Doppelmoral der Grünen eingegangen (die an diesem Wochenende in Karlsruhe ihren Bundesparteitag abhielten). Diese Partei erzählt uns was von Menschenrechten während der Natopartner Türkei, mit deutscher Unterstützung, seit Jahren die Revolution in Rojava angreift, auch mit Giftgas.

Und auch im aktuellen Krieg in Palästina sind deutsche Waffen vorne mit dabei.

Am Ende wurde klar gemacht, dass all diese Kriege nicht im Interesse unserer Klasse sind und wir an der Seite der fortschrittlichen Kräfte kämpfen – gegen die Kriege der Herrschenden, gegen Waffenlieferungen.

Bei vielen PassantInnen kamen die Aktion, nach kurzem Erstauen, sehr gut an. Während zuletzt noch tausende Zettelchen mit Anti-Kriegsparolen von der Decke des Einkaufszentrums rieselten, applaudierte ein Großteil der Anwesenden.