[HWI] Befreiung! Kundgebung zum 74. Jahrestag der Befreiung Wismars vom deutschen Faschismus am 02.05.1945

17:00 Uhr Kundgebung am Ostgiebel des Rathauses – Gedenken und Feiern! Ab 17 Uhr möchten wir gemeinsam mit allen Interessierten an die Befreiung Wismars vom deutschen Faschismus erinnern. Mit euch möchten wir den Menschen gedenken, die im nationalsozialistischen Wismar zu Menschen zweiter Klasse degradiert wurden, die Denunziation und Verfolgung ausgesetzt waren, die deportiert wurden, die unter unmenschlichen Umständen Zwangsarbeit leisten mussten und denen, die während dieses großdeutschen Wahns ihr Leben ließen.Genauso möchten wir den widerständigen Menschen aus Wismar und aller Welt gedenken und danken, welche durch Wort und Tat Sand im Getriebe des deutschen Rassenwahns und seiner Kriegsmaschinerie waren. Jenen Menschen, die das Ende der faschistischen Terrorherrschaft blutig erkämpften.Der 02. Mai in Wismar ist dabei nicht nur ein Tag des Gedenkens und der Mahnung, sondern auch ein Anlass für uns, unsere Freude über das Ende des 2. Weltkrieges und das damit verbundene Ende des deutschen Faschismus öffentlich zum Ausdruck zu bringen! 19:00 Uhr Abendveranstaltung mit Film im TIKOzigalpa (Dr.-Leber-Str. 38) Im Anschluss an die Kundgebung möchten wir mit euch den 02. Mai 1945 feiern!Gemeinsam mit dem Wohn- und Kulturprojekt TIKOzigalpa laden wir euch zum kostenfreien Kino mit dem Film „Er ist wieder da“ in die Dr.-Leber-Str. 38.Lasst uns den Abend auch nutzen, um in freudiger Atmosphäre in Austausch zu treten und uns für die bevorstehenden politischen Auseinandersetzungen zu vernetzen! Lasst uns zusammenkommen um das Glas zu erheben und den 02. Mai zu feiern!