[HH] Antifaschistischer Besuch bei der rechten Burschenschaft Germania in Hamburg

Am Freitag den 12.04.19 hat eine Gruppe Hamburger Antifaschist*Innen der rechten Burschenschaft „Germania“ in der Sierichstrasse 23 einen Besuch abgestattet. In einer Ansprache an die Anwohner*Innen wurde auf die jüngst zurückliegenden rechten Kundgebungen in der Innenstadt Bezug genommen. Dabei wurde klar gemacht, dass die Kundgebung des „Deutschen Michels“ am 14.04.19 in diesem Kontext gesehen und von antifaschistischer Seite genauso konsequent bekämpft gehört.

Die Burschenschaft Germania spielt bei der Vernetzung von rechtsradikalen Strukturen in Hamburg eine wichtige Rolle. Neben regelmäßigen Veranstaltungen mit Akteur*Innen der neuen und alten Rechten in ihrem „Vereinshaus“, fungieren sie auch als Bindeglied zwischen verschiedenen Strömungen der Rechten in Hamburg und darüber hinaus. Auch sind Teile der Hamburger Ortsgruppe der „Identitären Bewegung“ Mitglieder der Burschenschaft Germania.

Der ehemalige Personenschützer von Ronald Schill, Thomas „Togger“ Gardlo, unterrichtet in den Räumlichkeiten der Germania die identitären Burschis im Kampfsport. Thomas Gardlo ist gleichzeitig auch eine Schnittstelle ins Rotlicht- und Türstehermilieu. Des Weiteren gilt er als einer der Hauptinitiatoren der Merkel-Muss-Weg Demos. Vor drei Wochen wurde Gardlo bereits von Antifaschist*Innen an seiner Wohnung in der VON-AXEN-STRASSE 12 besucht und bei seinen Nachbar*Innen als das bekannt gemacht was er ist: Ein vorbestrafter Nazischläger. Folgerichtig waren die „mutigen Germanen“ das nächste Ziel antifaschistischer Intervention.

Die Botschaft lautet unmissverständlich: Wenn Nazis öffentlich in Erscheinung treten, müssen Sie damit rechnen, dass sie Probleme kriegen!

Ob Gardlo, Germanen oder andere: Kein sicherer Rückzugsort für Nazis in Hamburg und sonstwo!

Seid euch sicher, wir kommen wieder und ihr ward nicht die letzten!

Nazikundgebung am 14.04.19 am Dammtor verhindern!

Antifa in die Offensive!