Afd-Stand mit "Tatort Rassismus" markiert

Besonders in Hinblick auf die kommende Kommunalwahlen, ist es wichtig die AfD-Infostände zu stören und am besten zu verunmöglichen. Schon seit Februar verbreitet die AfD mit ihren Infoständen fast jeden Samstag ihre rassistische Hetze, vorwiegend in der eher alternativen Neustadt. Mit den sich nähernden Kommunalwahlen in Sachsen werden die Stände häufiger und kommen auch in andere Stadtteile. Bisher wurde fast jeder Stand durch antifaschistischen Protest begleitet, dies kostet jedoch viel Zeit und Kraft und hat schon zu einigen ID-Maßnahmen und Beschlagnahmungen von Materialien geführt. Mit dieser Aktion konnten wir mit geringem Zeitaufwand und ohne Polizeikontakt nachhaltig den AfD-Stand markieren und Passant*innen auf die diskriminierende Hetze der AfD aufmerksam machen.

Wie erwartet hat sich auch diesmal die AfD auf Facebook zum Opfer stilisiert indem sie die Situation verdreht und bewusst falsch dargestellt hat; Vor wenigen Tagen fragte Jens Maier (MdB) beispielsweise zu den Protesten rund um einen Infostand, wann es die ersten Toten gebe. Traurig ist nur, wie die lokale Zeitung „Dresdner Neue Nachrichten“ den AfD-Post unkommentiert übernommen und durch Kürzungen die Falschdarstellung sogar noch verstärkt hat. Es kann nicht sein, dass die DNN ohne Quellenprüfung, jegliche journalistische Standards vernachlässigt, und der AfD und ihrer rassistischen Hetze so eine weitere Plattform bietet.

Propaganda der AfD und Abbildung in der DNN:

Die AfD wird auch weiterhin keinen Fuß an die Uni bekommen! Organisiert euch und vertreibt Rassist*innen aus allen Stadtteilen!