Räumungsbegehren gegen Kadterschmiede

Am 13. Juni wird es wohl wieder so weit sein: um 10 Uhr ist vom Landgericht ein Termin im Tegeler Weg 17-21 angesetzt, bei dem das Erscheinen der Freunde der Kadterschmiede angeordnet ist – also wagt es nicht, euch so frei zu fühlen abwesend zu sein. Es geht wieder darum, ob die Kadterschmiede geräumt werden soll. Dazu müsste der Anwalt Markus Bernau beweisen, dass er der Prozessbevollmächtigte der Lafone ist, was er bisher nie geschafft hat. Einzig seine kolerischen Anfälle angesichts zahlreicher Niederlagen könnten dafür sprechen, dass ihm tatsächlich dieses Amt innewohnt.

Doch wer weiß, ob er dieses Mal nicht plötzlich ein Dokument aus dem Hut zaubert, das das Gericht überzeugt. Dies hätte wohl einen Räumungstitel zur Folge und damit den Startschuss für den Kampf um die Schmiede. Denn womit sollte sich ein besetzter, kollektiv genutzter Raum vor einem deutschen Gericht gegen eine noch so dubiose Eigentümerin verteidigen?

Also: Terminkalender zücken und anrücken!

Wie immer, eure Rigaer94.

