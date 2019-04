Kaleidoskop bleibt! News zur aktuellen Situation

News von der Situation im Kaleidoskop

Das Kaleidoskop ist ein anarchistischer, queerfeministischer selbstverwalteter Freiraum in Wien in dem seit 12 Jahren verschiedesnte Veranstaltungen Platz haben. Oder besser: Platz hatten. Denn ober dem Veranstaltungsraum, ist seit wenigen Monaten ein neuer Mieter eingezogen. Dieser hat uns zugesichert jedes Mal die Polizei zu rufen, sollte er sich durch

uns gestört fühlen. Mit anderen Worten: Er oder die Cops stehen bei nahezu jedem Event jeglicher Art vor unsere Tür um die Veranstaltung zu beenden.

Wir haben versucht mit ihm in einem Dialog zu treten, ihm angeboten noch weiterführende Schallschutzmaßnahmen (neben denen, die längst bestehen)

einzuleiten, aber er möchte mit uns nichts zu tun haben. Er spricht weiterhin nahezu ausschließlich mit der Polizei oder über die Hausverwaltung mit uns. Dementsprechend ist eine normale Organisation von Veranstaltungen bei uns derzeit unmöglich. Wir haben derzeit also ALLE unsere Events abgesagt die irgendwie “Lärm” verursachen. So auch den 2x wöchentlich stattfindenden Trommelkurs der seit 7 Jahren regelmäßig und ungestört stattfinden konnte.Haupsächlich haben wir uns dafür entschieden, weil die Hausverwaltung uns folgendes kommuniziet hat: “Sollte die Lärmbelästigung nicht umgehend eingestellt werden, erklären wir bereits jetzt im Namen des Bestandgebers die Auflösung des Mietvertrages gemäß §1118 ABGB. In diesem Fall sind wir bereits jetzt beauftragt, die Räumungsklage bei Gericht einzubringen”.

Wie ihr euch vermutlich vorstellen könnt ist das alles auf mehreren Ebenen extrem belastend und zach. Nicht zuletzt deshalb, weil so auch keine Kohle rein kommt um die laufenden Kosten (Miete, Strom, Internet…) zu decken.

Außerdem basteln wir gerade daran den Raum so schalldicht wie möglch zu bekommen (was auch nochmal sau viel Kohle kostet und andere Ressourcen frisst).

Damit das Kaleido so beiben kann wie wir es mögen! Nämlich ein Kariöser Zahn in der Straße mit verschiedensten (Musik)verantaltugen.

Einerseits komunizieren wir das um Informationen zu über die Lage vom Kaleidoskop zu teilen. Andererseits freuen wir uns sehr über Unterstützung jeglicher Art. Hier eine unvollständige Liste mit Zeux wie Unterstützung aussehen könnte.

Wir freuen uns über:

Soli-eventz und oder die Möglichkeit in anderen Räumen selber welche zu veranstalten

Spenden für die Miete und Baumaßnahmen

Leute die sich mit Mietrechtszeug auskennenm, uns beraten bei Behördenberatung mitkommen…

über Unterstützung bei der Schalldämmung

oder über alle Leute die sich irgendwie einbringen

Wenn du gerne hlefen magst, aber dir unsicher bist wie, kontaktiere uns gerne. Oder komm vorbei beim offennen Koordinationstreffen (jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr)

Mehr Infos zum Raum: kaleidoskop.kukuma.org

Wenn du was Spenden willst gerne hier:

Kontoname: Verein zur Förderung und Erhaltung

IBAN: AT101420020010933405

BIC: EASYATW1

kaleidoskop.kukuma.org