(B) Zwei STRABAG Bagger machen Klimastreik – Switch Off

Die Liste der angegriffenen Ziele unter dem Motto -Switch Off- haben wir in der Nacht auf Montag den 18.09 um zwei Bagger der Firma STRABAG erweitert. Leider konnten diese vor ihrem endgültigen Ableben gelöscht werden, aber für einen spontanen Stillstand auf der Baustelle in der Köpenickerstraße in Berlin-Mitte hat es wohl trotzdem gereicht. STRABAG als einer der europaweit größten Baukonzerne ist an allen erdenklichen Schandtaten an der Erde beteiligt und jedes weitere Bauprojekt bedeutet ein Fortschreiten der Zerstörung der Natur zu Gunsten der jetzt schon schier endlosen Betonwüsten. Daher ist jede Unterbrechung der täglichen Routine für uns eine kleine Genugtuung.

