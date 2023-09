[LE] Solidarity will win! Antirepressionsdemo heute Abend (22.09.23) in Connewitz

Am gestrigen Donnerstag war es mal wieder soweit, in Connewitz flogen Türen auf und das LKA sowie die SokoLinX brachen in die Wohnungen von Antifaschist*innen ein, verwüsteten Zimmer und zwangen einen Betroffenen zur Abgabe von DNA (https://de.indymedia.org/node/305019). Dies reiht sich ein in eine massive Repressionswelle, mit der linksradikale Menschen in Leipzig nun seit mehreren Jahren konfrontiert sind.

Deshalb ist es umso wichtiger, gemeinsam und solidarisch auf die Repression zu reagieren. Der Staat versucht mit seinem Vorgehen, uns als Bewegung zu isolieren, zu vereinzeln und dadurch letztendlich handlungsunfähig zu machen. Das werden wir nicht zulassen! Lasst uns trotz der Repression zusammenstehen und unsere ungebrochene Solidarität mit allen Betroffenen der staatlichen Verfolgung laut und deutlich auf die Straße tragen.

Kommt heute Abend alle zur Antirepressionsdemo in Connewitz und lasst uns zusammen versuchen, die Vereinzelung und Ohnmacht zu durchbrechen.

Solidarity will win!