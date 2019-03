[HH] Nazis aus der Deckung holen - Outing von Thomas "Togger" Gardlo

An Mittwoch den 20.03. versammelten sich am frühen Abend einige Antifaschist*Innen vor der Wohnung des Hamburger Neonazis Thomas "Togger" Gardlo um die Bewohner*Innen der VON-AXEN-STRAẞE auf ihren rechten Nachbarn in HAUSNUMMER 12 aufmerksam zu machen. Es wurden Flugblätter verteilt sowie Postwurfsendungen.

Gardlo war in der Vergangenheit der Hauptaktuer der sogenannten "Merkel-muss-weg"-Kundgebungen an denen Hamburgs extreme Rechte stets vertreten war.

Am 14. April soll es ein Come-Back dieser rassistischen Veranstaltung geben, die von der Stadt Hamburg seit nunmehr über einem Jahr mit Unterbrechungen möglich gemacht wird.

Nazis die Rückzugsräume nehmen! Rassistische Kundgebung am 14.April verhindern! Für einen konsequenten Antifaschismus!