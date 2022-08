[EF] Neonazi Florian Rassbach in Nachbarschaft geoutet

Flyer-Text [english below]:

Nazitreffpunkt in der Nachbarschaft!

Liebe Anwohner*innen,

in Ihrem unmittelbaren Wohnumfeld befindet sich ein neuer Neonazitreffpunkt aus dem Umfeld der NSP (Neue Stärke Partei). Regelmäßig kommen hier organisierte Neonazis zusammen, um von dort aus im Stadtteil Präsenz zu zeigen oder gemeinsam auf Veranstaltungen zu gehen.

Hierbei kam es bereits wiederholt zu verbalen und körperlichen Angriffen, beispielsweise am 15. Juli als vor dem Rewe am Ilversgehofener Platz zwei Menschen verletzt wurden.

Bei dem Treffpunkt handelt es sich um eine Wohnung in der Salinenstraße 135. Die dortigen gemeinsamen Trinkgelage mitsamt Nazigegröle führten bereits zu Polizeikontrollen, auch in der Wohnung.

Diese wird vom aktionsorientierten Nachwuchs-Nazi Florian Rassbach bewohnt, welcher sichtlich bemüht ist, sich im Milieu einen Namen zu machen. So trat er bereits durch seine Beteiligung am Angriff auf das Autonome Jugendzentrum in Ilversgehoven am 3. Oktober 2021 in Erscheinung wie auch durch Attacken auf Journalisten im Rahmen von verschwörungsideologischen Protesten.

Zudem tritt er immer wieder als Redner und Unterstützer von NSP-Demonstrationen auf.

Die NSP ist eine völkische Partei, die im Sinne ihrer neonazistischen Ideologie rassistisch, antisemitisch, sexistisch und queerfeindlich begründete Feindbilder verbreitet. Dabei fallen sie durch peinlich Uniformierung und verzweifelte Straßengewalt auf. Daher geht auch eine akute Bedrohung von den Parteimitgleidern aus, die sich im Wohnviertel regelmäßig versammeln.

In diesem Sinne: Passen Sie aufeinander auf! Es gilt, den Neonazis keinen Raum zu geben.

Weitere Infos zur Neuen Stärke unter rechercheportalerfurt.noblogs.org

Nazi meeting point in the neighborhood!

Dear residents,

in your immediate living environment there is a new neo-Nazi meeting point from the circle of the NSP (Neue Stärke Partei). Organized neo-Nazis regularly come together here to show presence in the district or to go to events together. Verbal and physical attacks have already occurred repeatedly, for example on 15 July when two people were injured in front of the Rewe at Ilversgehofener Platz. The meeting point is an apartment at Salinenstraße 135. The common drinking feasts there, including Nazi roars, already led to police checks, where they went in the apartment.

The flat is inhabited by the action-oriented young Nazi Florian Rassbach, who is visibly trying to make a name for himself in the milieu. He has already appeared through his participation in the attack on the ‚Autonomes Jugendzentrum‘ in Ilversgehoven on October 3, 2021, as well as through attacks on journalists in the context of conspiracy ideological protests.

In addition, he repeatedly appears as a speaker and supporter of NSP demonstrations.

The NSP is a völkische party that spreads racist, anti-Semitic, sexist and queer-hostile enemy images in the sense of its neo-Nazi ideology. They stand out for their embarrassing uniforms and desperate street violence. Therefore, there is also an acute threat from the party members, who regularly gather in our residential district.

With this in mind: Take care of each other! It is important not to give the neo-Nazis any space.

For more information on the Neue Stärke, see the (german) blog rechercheportalerfurt.noblogs.org