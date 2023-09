[H] Nazi-Aufkleber in Hannover Oststadt und Eilenriede

Seit einiger Zeit tauchen leider überall in der Eilenriede und in der Oststadt Hannover Nazi-Aufkleber auf. Besonders blaue AUF1 Aufkleber (Wikipedia: AUF1 ist eine seit Mai 2021 bestehende Website mit Sitz in Linz, gegründet von Stefan Magnet, der auch als Chefredakteur agiert. AUF1 verbreitet rechtsextreme Inhalte und spricht vor allem Corona-Leugner, Klimawandelleugner, Verschwörungstheoretiker sowie Putin-Anhänger an) und die widerlichen #stolzmonat-Aufkleber (https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/stolzmonat-rechtsradikale-social-...). Zudem ist die komplette Eilenriede voll mit Parolen der Corona-Leugner und teilweise dem Z-Symbol (Z ist eines von mehreren Zeichen auf Militärfahrzeugen der Streitkräfte Russlands, die 2022 an dem russischen Überfall auf die Ukraine beteiligt sind, Wikipedia). Heute fiel beim Entfernen der Aufkleber auf, dass Glassplitter drunter sind, um Antifaschist*innen, welche die Aufkleber entfernen zu verletzen... Dies mindestens in der Ostwenderstr. und in der Eilenriede nähe Wilhelm Busch Wiese und Milchhäuschen.

Also passt auf eure Finger auf, zieht ggf. Handschuhe an. Wir würden uns über Unterstützung freuen, also macht mal wieder einen schönen Eilenriede Spaziergang und packt Handschuhe und Aufkleber ein. Solidarische Grüße