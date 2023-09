(B) Ein kleiner Bericht aus dem Nordkiez in Friedrichshain

Nachbar:innen trafen sich auf der Straße und dem Dorfplatz und die Info wurde von Mund zu Mund weitergetragen, bis sie auch die Presse erreichte.

Einen Tag vor dem angesetzten Rausschmiss, sollte diese auch in der BVV Friedrichshain-Kreuzberg thematisiert werden. Vor dem Gebäude in der Yorckstraße 4-11 wurden kleine Zettel geworfen, um darauf hinzuweisen, dass es immer noch aufmerksame Menschen im Nordkiez gibt, die Investor:innen, Politiker:innen und Bullen nicht das Feld überlassen werden.

Heute früh, gegen 09:00 Uhr morgens wurde ein Bauarbeiter gesehen, der den Briefkasten des Hauses mit einem Brecheisen entfernte, kurz danach aber wieder mit seinem Auto verschwand. Etwas später tönten Sirenen rund um den Kiez und zwei Bullen postierten sich erst vor der Tür der Liebigstraße 34 und dann am Dorfplatz. Dort erwischten sie einige Farbbeutel, die von umliegenden Dächern flogen. Wenige Raketen, in die Luft abgefeuert, machten deutlich, dass es nicht einfach so einen ruhigen Rausschmiss geben würde.

Außerdem fanden sich dutzende Menschen auf dem Dorfplatz ein, um sich mit den Mieter:innen solidarisch zu zeigen und ins Gespräch zu kommen. Auf twitter bzw. X steht, dass die Bewohner:innen sich für die Unterstützung bedankten: “Wir haben jetzt keine Angst mehr.”

Im Zusammenhang mit den heutigen Ereignissen interessant ist die Lage im Kiez. So stehen die Häuser in der Rigaerstraße 95, 96 und die ehemals besetzte und 2011 geräumte Liebig 14 zum Verkauf. Dafür hat die Hanse Real die Häuser in einzelne Eigentumswohnungen umgewandelt, um so höhere Gewinne einzustreichen. Darüber hinaus stehen auch zwei Baugrundstücke im Innenhof/Garten der Rigaer 15 zum Verkauf. Hier kam schon ein Architekt, der Gerüchten zufolge nicht nur Gebäude sondern auch Einzugspläne hegt. Im Nordkiez sind in der letzten Woche Poster und Flyer aufgetaucht, die die Situation – für alle sichtbar – thematisieren.

Zu den Machenschaften von Padovicz und der Vermietung des am 9. Oktober 2020 geräumten anarcha- queerfeministischen Hausprojekts Liebig34 gab es im Frühjahr 2021 eine Doku: https://padowatch.noblogs.org/rbb-doku-zu-padovicz/

Ein Artikel auf de.indymedia.org: https://de.indymedia.org/node/301018