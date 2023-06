[B] Lichtenberger Bezirkszeitung "Abuje" Nr. 48 erschienen

Die aktuelle Ausgabe der Zeitung widmet sich schwerpunktmäßig den "Aktionswochen gegen Antisemitismus", die im letzten Jahr in Lichtenberg stattfanden und dabei mehrere lokale Themen aufgriffen. So wurde in einer Veranstaltung der Umgang mit historischen antisemitischen Straßennamen diskutiert. Diese Diskussion wurde nun in der Abuje weitergeführt.

In weiteren Artikeln kam auch die VVN-BdA Lichtenberg zu Wort, zu ihrem Gedenken an die "Rote Kapelle" und an das "Arbeitserziehungslager Wuhlheide".

Eine frohe Nachricht findet sich in dem Artikel über den Nazi-Tattooshop "Utgard", der nach langem Bestehen im Bezirk kurz vor Erscheinen der "Abuje" schließen musste.

Die seit letzem Jahr regelmäßig stattfindenden Kiezversammlungen wurden in Form eines Interviews vorgestellt und die Initiative "Aktives Gedenken in Lichtenberg" stellte ihre Arbeit zu den Opfern rechter und sozialchauvinistischer Gewalt im Bezirk vor.

Die gesamte Ausgabe ist nun auch online als PDF lesbar.

Alle vorausgegangenen Ausgaben sind im Archiv der Antifa Hohenschönhausen nachlesbar:

https://ah.antifa.de/index.php/publikationen.html