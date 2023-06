Solidarität mit den Antifaschist*innen in U-Haft nach der Solidaritätsdemonstration in Leipzig!

Nachdem am 3. Juni 2023 – als Reaktion auf das Urteil im Antifa-Ost-Verfahren – tausende Antifaschist*innen in Leipzig auf die Straße gingen, wurden 10 von ihnen in Untersuchungshaft in die JVA Leipzig gesteckt.

Wir zeigen uns solidarisch und haben auf dem AFA Connect Bayern ein Soli-Foto für die Genoss*innen in Haft gemacht!

Der Knast ist nicht das Ende, wir kämpfen draußen weiter! Viel Kraft!