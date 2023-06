Offenes Treffen 14.6. und Soli für Giannis Michailidis (+eng)

Auch in Kreuzberg wurden bereits am Montag, den 12.06. Poster geklebt, die auf den Hungerstreik des anarchistischen Gefangenen aufmerksam machen. Im Görlitzer Park wurde zudem ein Banner aufgehängt und Parolen gesprüht.

Zwei weitere Gefangene, Thanos Chatziagelou und Stergios Kalaitzidis , haben sich dem Hungerstreik kürzlich angeschlossen. Der Zustand von Giannis Michailidis selbst wird zunehmend kritisch, nachdem er nach einem Monat Hungerstreik zusätzlich in den Durststreik getreten ist. Es ist dringend, auf die rasante Eskalation dieses Kampfes hinter den Gefängnismauern der griechischen Höllenlöcher zu reagieren.

(eng)

Open assembly 14/6 and solidarity for Giannis Michailidis

Berlin. Wednesday, 14/6 there will be at 8 pm an open assembly about the hungerstrike of Giannis Michailidis in Newyorck Bethanien in Kreuzberg.

Already on 12 /6 there were posters glued in Kreuzberg that spread the info about the hungerstrike of the anarchist prisoner. In Görlitzer Park there has been a bannerdrop and graffiti.

Two other prisoners, Thanos Chatziagelou and Stergios Kalaitzidis have joined in the hungerstrike recently. Meanwhile, the condition of Giannis Michailidis is getting critical as he has started after a month of hungerstrike additionally a thirststrike. It is urgent to react to the rapid escalation of this struggle behind the prison walls of the greek hellholes.