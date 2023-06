Amtsgericht in Backnang markiert!

Heute wurde das Amtsgericht in Backnang mit der Parole "Free All Antifas" verschönert und mit Farbflaschen eingedeckt. Der Grund dafür dürfte allen bekannt sein: Nach den langen Haftstrafen gegen die Antifaschisten Findus, Jo und Dy aus Stuttgart, den inhaftierten Genoss:innen in Ungarn, unzähligen Hausdurchsuchungen, der zunehmenden Repression in der Klimabewegung und auch den Haftstrafen in den Prozessen rund um die Stuttgarter Krawallnacht, wurden im Antifa-Ost-Verfahen vor knapp zwei Wochen die Genoss:innen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Nach all diesen Repressionsfällen sitzen nun nach Aktivitäten rund um den "Tag X" zehn weitere Genoss:innen in Untersuchungshaft - darunter auch ein Kommunist aus Stuttgart.

Wir werden uns von dieser Repression aber keinesfalls einschüchtern und unterkriegen lassen - denn genau dann, hätte der staatliche Repressionsapparat sein Ziel erreicht. Auch wenn derzeit einige unserer Genoss:innen hinter Gittern sitzen: der Kampf geht weiter! Es liegt nun an uns, weiterhin kämpferische antifaschistische Praxis auf die Straße zu tragen und der staatlichen Repression mit Solidarität zu begegnen - denn Antifa ist und bleibt notwendig.

Freiheit für alle Antifas!

Freiheit für alle politischen Gefangenen!