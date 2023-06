[B] Neonazi vom „III. Weg“ an Berliner Humboldt-Universität

Seit einiger Zeit wurden vermehrt um und im Hauptgebäude der Berliner Humboldt-Universität (Unter den Linden 6) rechte Schmierereien und Nazipropaganda entdeckt, insbesondere Aufkleber der Partei „III. Weg“. Nun konnte durch Recherchen der Verursacher ausfindig gemacht werden: Der Berliner Neonazi Andi Körner arbeitet als Bauarbeiter in der Uni.

Körner ist für die Firma „Janz Akustikbau“ aus Pankow-Heinersdorf (Romain-Rolland-Str. 137, 13089 Berlin) im Hauptgebäude als Trockenbauer tätig. Der Firmen Mercedes Sprinter (B-JZ 360) steht regelmäßig auf dem Campus. Körner reist jedoch in der Regel mit der U-Bahn vom U-Bahnhof Unter den Linden an.

Körner ist seit Jahren in der Berliner Nazi-Szene unterwegs: Zunächst nahm vor allem an NPD-Kundgebungen teil (1) aber nicht ausschließlich (2). Er war auch bei fast allen rassistischen Aufmärschen der Gruppe „Wir für Deutschland“ anwesend und suchte dort die Konfrontation mit Gegendemonstranten. Körner gehörte zum Umfeld der NPD-Kampagne „Schutzzone“ (3). Mittlerweile ist er, wie viele der verbliebenen Berliner Neonazis, bei der Resterampe „III. Weg“ gelandet (4). Für die Partei nimmt er deutschlandweit an Nazi-Aktivitäten teil (5). Zuletzt war er bei einer „III. Weg“-Kundgebung in Ohrdruf/Thüringen als Ordner eingesetzt (6).

Körners Anwesenheit an der Humboldt-Universität stellt für alle eine Gefahr dar, die nicht in das Weltbild der Nazis passen. Es ist zu befürchten, dass es Körner nicht nur bei Aufklebern und Schmierereien belässt, sondern auch für seine rechtsterroristischen Anti-Antifa-Kameraden Informationen sammelt. Mit Sebastian Thom („III. Weg“ und einer der Haupttäter der Neuköllner Anschlagsserie) verteilte er mehrfach rassistische Flugblätter. Mit seinem Kumpel Amin Khazaeli (7) war er regelmäßig auf rechten Aufmärschen. Durch seine jahrelangen Aktivitäten und über seine Partei ist er mit weiteren gewaltsuchenden Neonazis gut vernetzt. Das Körner selbst auch gewalttätig agiert, konnte am 1. Mai 2022 bei der Anreise der Berliner Nazis zum Aufmarsch nach Zwickau festgestellt werden (8).

Schützt euch und informiert andere über den Nazi an der Humboldt-Uni. Konfrontiert die Uni, seinen Arbeitgeber oder Körner direkt mit seinen menschenverachtenden Aktivitäten.

Wenn ihr Beobachtungen macht, wendet euch an dritterwegrecherche@riseup.net.