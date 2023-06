Von Wien bis Leipzig - Antifaschismus lässt sich nicht verbieten.

Die Repression in Leipzig der vergangenen Tage zeigt einmal mehr und deutlich, auf welcher Seite der Staat und seine Behörden stehen. Tausende Polizist*innen aus allen Teilen Deutschlands, Wasserwerfer und Helikopter wurden eingesetzt, Journalist*innen und umstehende Personen brutal angegriffen, Genoss*innen über elf Stunden eingekesselt. Von alledem aber wollen viele nichts wissen, interessanter sind schon wieder drei brennende Mistkübel... So wichtig es bleibt eigene Protestformen kritisch zu reflektieren, ständige Distanzierungen helfen nicht. Militanter Protest bleibt legitim. Auch hier in Wien werden wir weiterhin konsequent jede Form des Faschismus bekämpfen. Seien es rechtsextreme Strukturen wie die FPÖ, die „Identitäre Bewegung“, antifeministische Fundamentalist*innen, Islamist*innen oder Graue Wölfe. Dabei können wir uns niemals auf den Staat verlassen. Es liegt an uns, sich zu organisieren und zu vernetzen und die faschistischen Umtriebe zu bekämpfen. Wir senden unseren Genoss*innen kämpferische und solidarische Grüße. Egal wo sie gerade einsitzen, sei es in Deutschland, in der Türkei, in Budapest oder sonst wo. Wir stehen an eurer Seite und wir führen den politischen Kampf weiter! Free Lina,free Ali…. free all Antifas!