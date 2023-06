Trans*feindlicher Angriff auf Genossin-das nehmen wir nicht hin!

Vorgestern wurde die Antifaschistin und Demosanitäterin Iza von einem Transfeinlichem Fascho auf offener Straße körperlich angegriffen und ins Krankenhaus geprügelt. Dieser Angriff auf unsere Antirepressiven Carestrukturen ist ein Angriff auf uns Alle!

Das nehmen wir nicht hin! In dieser Welt haben Trans*- und Queerfeinde, genau wie Macker und Sexisten keinen Platz!



Iza hatte in der Vergangenheit als Pressesprecherin für das Sanikollektiv Lützerath massivste Anfeindungen und staatliche Repression erfahren. Alles nur, weil die bürgerliche Masse nicht wahrhaben wollte das Bullen ja tatsächlich nur gut bezahlte, gewaltgeile Hooligans sind.Ob in Lützi, in der Grube oder auf der Straße- Wir wünschen Iza gute Genesung und hoffen sie bald wieder an unserer Seite zu sehen.



Und an alle Macker und Transfeinde: wir kriegen euch alle!



Grüße mit Glitzer und KrawallAnna, Arthur und alle anderen



Bildbeschreibung: An einer Brücke hängt ein großen Transpi mit der Aufschrift "Solidarität mit Iza!- Transfeinde von der Straße fegen!" Zudem ist über das ganze Transpi mittig eine Prideflag und das Ende Gelände Logo gemalt.