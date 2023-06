Erste Einschätzung zur Tag-X-Demo in Bremen

Die rege Teilnahme an der unangemeldeten Demonstration freut uns, ebenso wie der offensive Charakter von Beginn an. Die Demo startete dynamisch und laut. Es gab einiges an Pyro und hin und wieder knallten Steine gegen die Einsatzwagen der Bullen. Das Intermezzo endete wenige hundert Meter nach Beginn mit massiver Gewalt der Bullen, welche sich in den Seitenstraßen aufgestellt hatten, um die Demo zu zerschlagen. Etwa 70 Antifas wurden in einer Seitenstraße gekesselt und später in Gewahrsam genommen.

Als Reaktion auf die Ingewahrsamnahmen bildete sich spontan eine Solidaritätsstruktur, die mit einigen Leuten die ganze Nacht vor der Gesa auf die Gefangenen wartete. Verpflegung und Fahrdienste wurden organisiert, der stabile Bremer EA legte eine Nachtschicht ein. Die spontane und ausdauernde Solidarität mit den Gefangenen im Angesicht erneuter Repression hat uns gerührt und wird uns im Gedächtnis bleiben.

Selbst ohne den Einbezug der kommenden juristischen Konsequenzen war die massenhafte Ingewahrsamnahme von Antifaschist*innen und die erfahrene Bullengewalt ein hoher Preis für die unangemeldete Tag-X-Demo. Die Bullen haben versucht gestern klar zu stellen, dass sie keinen Protest jenseits der offiziellen Bahnen in Bremen dulden werden.

Es gilt nun das Geschehene mit Genoss*innen und Gefährt*innen auszuwerten und unsere Schlussfolgerungen für kommende Demonstrationen zu ziehen. Wir wünschen allen, die die Nacht in der Gesa verbracht haben, viel Kraft und Erholung.

Militanter Antifaschismus bleibt legitim und notwendig!

In die Offensive gegen Nazis, Staat und Kapital!