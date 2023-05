UPDATE: Altes Utgard – Neue Räume

Mitte April wurde hier (https://de.indymedia.org/node/272514) berichtet, dass sich das "Utgard Tattoostudio" in der Danziger Str. 219 beim dort ansässigen "Edelschmerz Tattoo" einnisten wolle.

Infolge der Aufklärung der Nachbarschaft gab es mehrere Zeitungsartikel[1][2][3][4], die den Neonazi Frank Lutz und das von ihm betriebene Tattoostudio mal mehr mal weniger kritisch einordneten. Manche ließen das Gefasel von Seiten des Edelschmerz Tattoo einer "Rufmordkampagne" unwidersprochen stehen, obwohl die Biografie von Frank Lutz öffentlich und eindeutig ist und sich bei einem einfachen Gang zum Tattoostudio jederzeit hätte selbst überzeugt werden können, dass er zu dem Zeitpunkt den Laden schmiss. Dennoch sorgten die Anfragen und Distanzierungen von Presse, Lokalpolitiker*innen und Hausverwaltung (auch wenn letztere sich denkbar miserabel positionierte) dafür, dass am 22. und 23.04. kurze Statements auf den Seiten vom Edelschmerz[5] und Utgard Tattoo[6] veröffentlicht wurden. Im ersten Statement war noch die Rede davon, dass es (entgegen vorher getroffenen Aussagen gegenüber Anwohner*innen) keinen Zusammenschluss mit einem anderen Tattoostudio gäbe. Frank Lutz wird hier nicht namentlich genannt und als "multikulturelle Erweiterung" des Teams bezeichnet, nur um in der Ankündigung am darauffolgenden Tag zu verkünden, dass der "Gasttätowierer Frank" (dessen Existenz gegenüber der Presse nie kommentiert wurde) nun nicht mehr im Edelschmerz anzutreffen sei. Auf Seiten es Utgard Tattoo hieß es, es wäre Zeit für Veränderung und Frank würde von nun an als Gasttätowierer durch die Gegend touren.

Anwohner*innen zufolge wurde Frank Lutz nach kurzer Pause Anfang Mai weiterhin mehrfach im Edelschmerz Tattoo angetroffen. Auf der Seite des Utgard Tattoo wird mittlerweile auf das Oranienburger "Colour of Skin" in der Stralsunder Straße 7 verwiesen, auch hier wurde er mittlerweile mehrfach gesichtet.

Das "Colour of Skin" ist ein bekanntes rechtes Tattoostudio in Oranienburg[7]. Der Betreiber Olaf Werner nahm bereits an rassistischen Fackelmärschen gegen Geflüchtetenunterkünfte in Oranienburg teil, im Studio tättowierten Bandmitglieder bekannter Brandenburger RechtsRock-Bands und zur Kundschaft gehören namenhafte lokale Neonazis. Frank Lutz ist hier also in passender Gesellschaft.

Der Rückzug nach Oranienburg bedeutet, dass das Utgard Geschichte ist und Berlin einen promimenten Treffpunkt der Neonaziszene losgeworden ist. Frank Lutz letzter Versuch in der Danziger Straße Fuß zu fassen ist gescheitert, der Umzug in ein bekanntes rechtes Studio im Umland stellt für ihn die notgedrungene Alternative dar, da ihm die bevorzugte Wahl zunichte gemacht wurde.

Wir sind sehr froh über die Initiative, die Nachbar*innen im Prenzlauer Berg gegen das Tattoostudio ergriffen haben und sehen darin die treibende Kraft, die das Edelschmerz-Tattoo zum einknicken brachte. Die Nazis sind im Kiez durch Flyer, Gespräche im Hausflur und etwas Öffentlichkeitsarbeit in aller Munde.

Mittlerweile sind sämtliche Zweifel ausgeräumt, dass das Edelschmerz ihre Räume versehentlich Neonazis zur Verfügung gestellt haben könnte: Die Anliegen der Nachbarschaft wurden ignoriert und als Rufmord bezeichnet, Frank Lutz wurde aktiv gedeckt, verteidigt und womöglich als "Gasttöttowierer" trotz anderweitiger Aussage heimlich weiter beschäftigt. Das Team des Edelschmerz Tattoo unter Michael Bondzio sind Überzeugungstäter*innen.

Der Druck wirkt und muss aufrecht erhalten werden: das "Colour of Skin" muss weg! Frank Lutz und Linda Braun-Warnecke müssen aus jedem Tattoostudio fliegen, dass erwägt ihnen Räume zur Verfügung zu stellen. Das gilt auch für das ehemalige Team des Utgard Tattoo: aus den zahlreichen Veröffentlichungen in den letzten Wochen geht hervor, dass aus dem Team nicht nur Frank Lutz und Linda Braun-Warnecke Verbindungen zu anderen Blood & Honor Tattoostudios hatten, sondern auch "Klimenty" und "Mart".[8]

Das Utgard hat fertig! Keine ruhige Minute für Frank Lutz! Weg mit dem "Colour of Skin"!

--------------------

In mid-April, it was reported here (https://de.indymedia.org/node/272514) that the "Utgard Tattoo Studio" was planning to set up shop at the "Edelschmerz Tattoo" located at Danziger Str. 219.

As a result of informing of the neighborhood, there were several newspaper articles[1][2][3][4] that were sometimes more sometimes less critical of the neo-Nazi Frank Lutz and the tattoo studio he was running. Some let the drivel on the part of Edelschmerz Tattoo of a " reputation killing campaign " go unchallenged, although the biography of Frank Lutz is public and unmistakable and with a simple walk to the tattoo studio could have been convinced at any time itself that he was at that time throwing the store. Nevertheless, the inquiries and distancing of the press, local politicians and house management (even if the latter positioned itself conceivably miserably) ensured that short statements were published on the pages of Edelschmerz[5] and Utgard Tattoo[6] on April 22 and 23. In the first statement, there was still talk that (contrary to previously made statements to residents) there was no merger with another tattoo studio. Frank Lutz is not mentioned by name here and is described as a "multicultural extension" of the team, only to announce in the following day's news that "guest tattoo artist Frank" (whose existence was never commented on to the press) would now no longer be found at Edelschmerz. On the part of Utgard Tattoo it was said that it was time for a change and that Frank would from now on tour the area as a guest tattoo artist.

According to residents Frank Lutz was encountered after a short break in early May still several times in the Edelschmerz Tattoo. The Utgard Tattoo website now refers to the Oranienburg "Colour of Skin" in Stralsunder Straße 7, where he has also been spotted several times.

The "Colour of Skin" is a well-known right-wing tattoo studio in Oranienburg[7]. The owner, Olaf Werner, has already taken part in racist torchlight marches against refugee accommodations in Oranienburg, band members of well-known Brandenburg right-wing rock bands have tattooed in the studio, and the clientele includes well-known local neo-Nazis. Frank Lutz is therefore in suitable company here.

The retreat to Oranienburg means that the Utgard is now history and Berlin has gotten rid of a prominent meeting place of the neo-Nazi scene. Frank Lutz's last attempt to gain a foothold in Danziger Straße has failed, and the move to a well-known right-wing studio in the surrounding area is the forced alternative for him, since his preferred choice has been ruined.

We are very happy about the initiative that neighbors in Prenzlauer Berg have taken against the tattoo studio and see this as the driving force that made the Edelschmerz Tattoo fold. The Nazis are heavily discussed in the neighborhood through flyers, conversations in the hallway and some press work.

Meanwhile, all doubts have been dispelled that the Edelschmerz may have accidentally made their rooms available to neo-Nazis: The concerns of the neighborhood were ignored and called defamation and Frank Lutz was actively covered, defended and possibly secretly employed as a "guest tattoo artist" despite statements to the contrary. The team of Edelschmerz Tattoo under Michael Bondzio are conviction offenders.

The pressure works and must be maintained: the "Colour of Skin" must go ! Frank Lutz and Linda Braun-Warnecke must be kicked out of any tattoo studio that considers providing them with rooms. This also applies to the former team of the Utgard Tattoo: from the numerous publications in the last weeks it is clear that from the team not only Frank Lutz and Linda Braun-Warnecke had connections to other Blood & Honor tattoo studios, but also "Klimenty" and "Mart".[8]

The Utgard is done! Not a minute of peace for Frank Lutz! Tear down the "Colour of Skin"!

