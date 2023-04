[B] Altes Utgard - Neue Räume

Wie vor einigen Wochen berichtet wurde, musste das Utgard Tattoo die Räume in der Fanninger Straße 35 in Berlin-Lichtenberg verlassen. Leider haben die Inhaber*innen Linda Braun-Warnecke und Frank Lutz im Prenzlauer Berg in der Danziger Straße 219 Ersatz gefunden. Die beiden sind bekennende Neonazis mit einer beträchtlichen Vita in der militante Rechten, die bei Frank Lutz bis in die Kameradschaftsszene der 80er Jahre reicht. Auffällig sind die immer wiederkehrenden Verbindungen in rechtsterroristische Kreise, wie die bis heute bestehende Connection zu Blood & Honour. Mehr Informationen gibt es hier: https://vernetzunglichtenberg.blackblogs.org/recherche/stiller-abgang-be...

Ob sie planen das dortige Studio „Edelschmerz Tattoo“ von Inhaber Michael Bondzio zu übernehmen oder ob es nur eine Zwischennutzung ist, bleibt abzuwarten. Über das Tattoo-Studio hieß es, dass sie dem Utgard nur einen Teil ihrer Räume zur Verfügung stellen würden. Anwohner*innen ist schon aufgefallen, dass Frank Lutz oft im vorderen Bereich des Studios anzutreffen ist. So oder so stellt das Klientel, das das Utgard anzieht, eine Bedrohung im Kiez dar. Die Nachbarschaft wurde bereits mit mehreren tausend Flugblättern vor dem Nazi-Studio gewarnt (siehe https://twitter.com/zeckomag/status/1646193719564025870 ).

Die zuständige Hausverwaltung ist die Dr. Wellershoff Hausverwaltung GmbH (Maria-Heinrich@dr-wellershoff.de, Tel.: 033704-61 515).

Lasset uns dafür sorgen, dass ihr Aufenthalt im Prenzlauer Berg nicht lange andauert! 2023 war's das fürs Utgard!

As reported a few weeks ago, the Utgard Tattoo had to leave the rooms in Fanninger Straße 35 in Berlin-Lichtenberg. Unfortunately, the owners Linda Braun-Warnecke and Frank Lutz have found a replacement in Prenzlauer Berg at Danziger Straße 219. Both are well-known neo-Nazis with a considerable track record in the militant right, which in Frank Lutz's case goes back to the comradeship scene of the 1980s. The recurring ties to right-wing terrorist circles, such as the connection to Blood & Honour that still exists today, are striking. More information is available here: https://vernetzunglichtenberg.blackblogs.org/recherche/stiller-abgang-be...

Whether they plan to take over the studio "Edelschmerz Tattoo" of owner Michael Bondzio or whether it is just an interim use remains to be seen. It was stated that the tattoo studio would only make a part of their rooms available to Utgard. Residents have already noticed that Frank Lutz is often found in the front area of the studio. Either way, the crowd that Utgard attracts poses a threat to the neighborhood. The neighborhood has already been warned about the Nazi studio with several thousand flyers (see https://twitter.com/zeckomag/status/1646193719564025870 ).

The responsible property management company is Dr. Wellershoff Hausverwaltung GmbH (Maria-Heinrich@dr-wellershoff.de, Tel.: 033704-61 515).

Let's make sure that their stay in Prenzlauer Berg doesn't last long! 2023 is the end for Utgard!