[FFM] Frankfurt fährt nach Leipzig - Aufruf Tag X Demo

Das Antifa Ost Verfahren steht nach vielen zähen Monaten Verhandlungen kurz vor dem Ende. Das Urteil, welches einerseits aller Vorrausicht nach horrende Strafen für die Angeklagten mit sich bringen wird, soll auch uns als linksradikale Bewegung in der BRD treffen. Angeklagt sind die Beschuldigten in Dresden nach §129 – ihnen wird vorgeworfen eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben und Angriffe auf Nazis verübt zu haben.

So flockselhaft die Aussage „Getroffen hat es wenige, gemeint sind wir alle“ auch klingen mag – die Repression des Staates soll genau das bewirken! Lassen wir uns nicht einschüchtern. Wir unterstützen alle Betroffenen von Repression, alle Antifas im Knast und auf der Flucht! Außerdem hassen wir Veräter*innen – Domhöver jagen! Kommt (nach derzeitigem Stand) alle am 3. Juni nach Leipzig. Das Urteil am OLG Dresden soll wohl am 31. Mai gesprochen werden. Bleibt auf dem Laufenden was aktuelle und mögliche kurzfristige Änderungen angeht.

Frankfurt fährt nach Leipzig, egal ob die Demo verboten wird oder nicht! Antifa bleibt notwendig!