Radio hören

Zu den Podcasts:

- Zur aktuellen Situation des Gefangenen Thomas Meyer-Falk

Seit Oktober 1996 befindet sich Thomas in Haft und seit Sommer 2013 nunmehr in Sicherungsverwahrung (SV).

Jetzt gibt es eine erfreuliche Entwicklung bei ihm:

Gericht erwägt zweites Gutachten wegen Prüfung der Haftentlassung.

Weiterhin befürwortet die Haftanstalt Vollzugslockerungen für ihn.

Dazu ein telefonisches Gespräch mit Thomas aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Freiburg.

Adresse:

Thomas Meyer-Falk

Zt. Justizvollzugsanstalt (SV),

Hermann-Herder-Str.8, 79104 Freiburg

https://freedomforthomas.wordpress.com

http://www.freedom-for-thomas.de

https://www.freie-radios.net/121706

- Mumia Abu-Jamal - Richterin lehnt neuen Prozess ab

Seit 1981 befindet sich Mumia in den Fängen der Klassenjustiz. Jetzt hat Richterin Lucretia Clemons vom Common Pleas Court in Philadelphia die Hoffnung des US-Bürgerrechtlers Mumia Abu-Jamal zerschmettert, nach Jahrzehnten erlittenen Unrechts endlich Gerechtigkeit von der US-Justiz zu erfahren.

Der Antrag von Mumias Verteidigung auf Wiederaufnahme des Verfahrens sei laut Gericht »unbegründet« und werde »ohne Beweisanhörung abgewiesen«.

Dazu ein Gespräch mit einem Vertreter vom „Bundesweites Netzwerk gegen die Todesstrafe & Freiheit für Mumia Abu-Jamal“.

- Kurze Vorstellung der neusten Ausgabe des Gefangenen Info 445

Die Zeitschrift Gefangeneninfo, die seit 1989 erscheint, bringt u.a. einen längeren Beitrag zu den aktuellen Kämpfen im Iran und ein Interview zur Kriminalisierung der Gruppe »Roter Aufbau«. Verschiedene Beiträge informieren über aktuelle Kämpfe in europäischen Knästen, so etwa in Griechenland und in Italien.

Gefangeneninfo, Nr. 445, 43 Seiten, 2 Euro (Ausland: 2,70 Euro), Bezug: Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen, c/o Stadtteil- und Infoladen Lunte, Weisestraße 53, 12049 Berlin, Internet: www.gefangenen.info

https://www.freie-radios.net/121724

Nächste Sendung bei Radio Flora:

Dienstag, den 2.Mai 2023 um 19 Uhr

Zu empfangen nur per Livestream über: www.radioflora.de