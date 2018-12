Solidarité avec les Gilets jaunes en France! - Manifestation le 20 décembre à Berlin

Dans le même temps, une

politique économique a été conduite, qui a particulièrement profité aux

entreprises et aux super riches. L’État-providence a été mis à mal et

les impôts sur les sociétés ont été baissés. C’est la taxe carbone qui a

d’ailleurs fait déborder le vase. Le plus drôle dans tout ça, c’est que

ceux qui vont payer pour le changement climatique, ce ne sont pas ceux

qui en sont les principaux responsables, comme l’industrie automobile ou

pétrolière par exemple, mais, comme un fait exprès, les classes moyennes

et les pauvres.

Regardons un peu chez nous. Rien ne se passe, malheureusement ! Et

pourquoi donc ? Nous avons, en Allemagne, une grande coalition qui

conduit depuis des années exactement la même politique, avec des

conséquences très semblables. De plus en plus de gens ne trouvent plus à

se loger à Berlin, parce que des requins de l’immobilier achètent et

rénovent des immeubles entiers, pour ensuite en chasser les locataires

ou en augmenter les loyers à un point tel que nous ne puissions plus y

rester. Les salaires nets stagnent dans de nombreuses branches. Les

augmentations de nos salaires se font attendre, et dans le même temps,

les prix dans les magasins et dans les stations-service s’envolent. Et à

l’Est, de plus en plus de femmes et d’hommes travaillent pour des

salaires de plus en plus bas. Nous sommes très peu à continuer à croire

qu’un jour, nous aurons droit à une retraite. Le secteur des soins à la

personne est saturé, mais le gouvernement fédéral a de l’argent. Il a

ainsi annoncé cette année encore et pour la énième fois des excédents

budgétaires sur l’année. Mais pour qui en fin de compte ? Cela fait bien

longtemps que l’argent n’arrive plus jusqu’à nous.

Quelques-uns d’entre nous ont décidé de se mobiliser contre cet état de

fait. Ils savent qui porte la responsabilité d’une vie toujours plus

difficile : les patrons, qui engrangent de plus en plus de profits dont

nous sommes écartés, mais aussi le gouvernement fédéral, qui préfère

utiliser l’excédent budgétaire pour acheter à la Bundeswehr des avions

de combat ; le gouvernement préfère renforcer l’armée pour faire la

guerre, plutôt que de dépenser de l’argent pour les écoles, le système

social et les hôpitaux. Alors certain.es font des grèves

d’avertissement, comme par exemple au sein d’EVG et chez les cheminot.es

au cours du mois de décembre, ou encore chez les éducateurs.trices les

années passées. D’autres tombent dans le piège tendu par ceux qui

veulent attiser l’hostilité à l’égard de celles et ceux qui ne sont pas

de la même couleur, qui n’ont pas la même religion, qui sont d’un autre

sexe ou ont d’autres pratiques sexuelles. Pour ceux-là, il ne s’agit pas

d’améliorer la vie de tous et toutes. Le programme que mettent ces

partis en avant montre qu’ils ne sont pas des partis d’opposition, pas

plus qu’ils ne veulent changer les choses. Ils sont pour une société

encore moins solidaire, dans laquelle les plus pauvres devront se battre

encore plus pour des miettes. C’est pourquoi nous devons tous et toutes

nous opposer à une politique qui fait la part belle aux grandes

entreprises, car d’où que nous venions, nous aurons tous et toutes à

souffrir!

Beaucoup d’entre nous ont le sentiment que nous n’avons plus notre mot à

dire. Nous cochons une case sur notre bulletin de vote tous les quatre

ans, et c’est tout. Nos frères et sœurs français nous montrent quoi

faire. Ils nous enjoignent à prendre les problèmes du changement

climatique à bras le corps en mettant en place une assemblée populaire

qui ait droit de cité ! Si l’on peut exiger ce genre de choses en

France, alors pourquoi pas ici, en Allemagne ? Endossons nous aussi des

gilets jaunes et pas seulement en signe de solidarité avec la population

française qui souffre, tout comme nous, de ce genre de politique !

Mettons-les aussi pour nous ! Pour un mouvement de solidarité, de

justice sociale et de paix, et contre les divisions que les partis

racistes veulent créer.

Pour toutes ces raisons, venez le 20 décembre à notre rassemblement

public, en solidarité avec le mouvement social en France !

Apportez des gilets de signalisation. Sur place, nous pourrons donner de

la couleur à ces gilets.



[Les gilets jaunes de Berlin]

Jeudi 20 décembre / 18:00 Uhr / Pariser Platz

(Brandenburger Tor / Französische Botschaft)

Blog: https://gelbwesten.home.blog

Twitter: https://twitter.com/gelb_westen

Facebook: https://www.facebook.com/GelbwestenGegenSozialabbauundRassis